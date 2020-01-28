شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي خطوات زراعة الشعر؟.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند زراعة الشعرلابد أن تمر بالعديد من الخطوات التحضيرية قبل البدء في الزراعة.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي لـ ”الخليج 365” خطوات زراعة الشعر والتي تتمثل في الاتي:

- يتعرف الطبيب المختص على التاريخ المرضي للحالة وعن ما إذا كان مصاب ببعض الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والكلى أو إذا كان لديك حساسية لدواء معين.

- التعرف على الأدوية التي تتناولها فهناك الكثير من الحالات تأخذ مسكنات للألم بصفة منتظمة وأدوية للسيولة وبعض الفيتامينات، فإذا كنت تتناول أي دواء أو فيتامين عليك أخبار الطبيب المختص قبل البدء في زراعة الشعر.

- الكشف الطبي الدقيق للتعرف على ما هي المناطق المراد زراعتها، وكم عدد البصيلات التي تتم زراعتها.



خطوات لزراعة الشعر في مراكز كوينز

- يتم تحضير الحالة والاتفاق معها على ميعاد إجراء عملية الزراعة.

- أثناء العملية يتم تجهيز الحالة وتجهيز البصيلات ووضع البنج حتى تتم مرحلة الاقتطاف.

- مرحلة الاقتطاف تعني نزع البصيلات من المنطقة المناحة إلي المنطقة المراد زراعتها.

- مرحلة تجهيز البصيلات وفتح قنوات في فروة الرأس حتى يتم وضع البصيلات بها وتستغرق تلك المرحلة مدة قصيرة من ساعة إلي ساعة ونصف.

- مرحلة زرع بصيلات الشعر وتستغرق من 3 ساعات الي 3 ساعات ونصف حسب عدد البصيلات التي تتم زراعتها.

والجدير بالذكر أن عملية الزراعة كلها تستغرق من 6 الي 9 ساعات خلالها يأخذ المريض فترات من الراحة حتى لا يشعر بالملل خلالها المريض يمكنه تناول الطعام والعصائر.

- المتابعة مع الفريق المتخصص بعد العملية لاتباع التعليمات كاملة وهي جلسات الميزوثرابي والبلازما وغسيل الشعر والذي يفضل ان يتم للمرة الأولى داخل مراكز كوينز حتى تكون على أعلى درجة من الكفاءة للوصول إلي أفضل نتيجة ممكنة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل وزراعة الشعر:

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