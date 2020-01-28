هونج كونج تغلق مرافق عامة خشية "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هونج كونج إغلاق عدد من المرافق العامة؛ تحسباً لانتشار فيروس "كورونا الجديد".

وألغت هونج كونج، الثلاثاء، خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي، وهى ترتدي قناعاً للوجه، التي تشمل حظر حركة النقل الجوي وأشكال الانتقال الفردي الأخرى.

كانت سلطات هونج كونج منعت، الأحد، دخول سكان إقليم هوبي الصيني، الذي انتشر منه وباء فيروس كورونا الجديد، استجابة لضغوط متصاعدة لتطبيق إجراءات وقائية لاحتواء الوباء.

ويشمل المنع من كانوا في الإقليم خلال الـ14 يوماً الماضية، باستثناء مواطني هونج كونج.

