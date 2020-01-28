الرئيس الصيني: فيروس كورونا "شيطان" وسنتغلب عليه

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد بـ"شيطان"، مشددا على أن بلاده واثقة من الانتصار في المعركة الخطيرة التي تخوضها ضد المرض الغامض، وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال بينغ لمدير منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء: "الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ"، مسطردا: "لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الفيروس".

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني قوله إنه يعتقد أن "مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من منظمة الصحة والمجتمع الدولي".

قضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 106 حالات منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان ديسمبر/كانون الأول، وأصاب نحو 4682 شخصا حول العالم، بينهم 4607 في الصين وحدها، في أحدث أرقام معلنة عن ضحايا الفيروس الغامض.

Advertisements

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قوله إنه واثق بقدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أدهانوم، في اجتماع مع السلطات في بكين، أنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حتى الآن لكبح انتشار الفيروس، موضحا أنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليا في الصين، وحث الجميع على التزام الهدوء.

ويواجه المسؤولون في منطقة الأزمة الصحية انتقادات شديدة بسبب عدم كفاءتهم وفق قول المنتقدين، وسط غضب عام جراء تعاملهم مع المرض.



وتعرّض مسؤولون كبار للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم حاكم مقاطعة هوباي، التي تضمّ ووهان حيث ظهر المرض أولاً، فاتهمهم الناشطون بارتكاب أخطاء.

وهذه التعليقات هي نموذج نادر عن التعبير عن الغضب علناً في الصين، حيث تخضع الشكاوى بحق السلطات بشكل عام إلى الرقابة.