إيران تحتجز سائحتين للاشتباه في إصابتهما بـ"كورونا الجديد"

أعلنت إيران احتجاز سائحتين، صينية وألمانية، بالحجر الصحي في إقليم يزد (وسط) بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء إيلنا (حكومية)، الثلاثاء، عن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن سائحة صينية خضعت لاختبار طبي في يزد، واتضح أنها ليست مصابة بهذا الفيروس، وفق قوله.

وأضاف نمكي أن السائحة الصينية المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد كانت تعاني من حمى، إذ إنها نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستطرد أن "السائحة الألمانية عانت أيضا من نزلة برد شديدة نتيجة المصافحة مع آخرين، وظلت تحت الملاحظة طبيا، لكن تبين خلوها من فيروس كورونا"، على حد قوله.

وصرح مساعد وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي بأن إيران لم يصل إليها بعد فيروس كورونا الجديد، لافتا إلى أن بلاده تسيطر على جميع المسافرين القادمين من الصين، حسب وكالة أنباء مهر (شبه رسمية).

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وأشار إلى أن إيران لم يصل إليها مسافرون قادمون من مدن خاضعة للحجر الصحي داخل الصين، مردفا أن طهران لديها 12 طالبا فقط تراقبهم طبيا وليس هناك قلق حيالهم.

ولم يوضح مساعد وزير الصحة الإيراني مزيدا من التفاصيل حول هؤلاء الطلاب أو حتى طبيعة ظروفهم الصحية.

وكشفت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" إلى 106 أشخاص، وإصابة 1300 حالة جديدة بالفيروس الفتّاك.

ويقال إن مصدر الفيروس المجهول انتشر داخل سوق لبيع لحوم الحيوانات في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بالصين.

ويعتبر الفيروس الجديد من عائلة فيروسات كورونا التي تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الفتاكة مثل سارس.

وينصح الأشخاص بغسل أيديهم بالمياه النظيفة والمنظفات أثناء تفشي هذه الفيروسات، والتأكد من تغطية أفواههم أثناء العطس أو السعال، وتجنب التواجد في الأماكن العامة والمكتظة، حيث قد يكون الفيروس حاضرا، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من المصابين أو ملامسة الحيوانات، سواء الأليفة والبرية دون وسائل حماية شخصية مثل (أقنعة الوجه، وقفازات الأيدي وما شابه).