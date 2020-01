شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل البروتين C و S للوقاية من الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

الجلطة الدموية من المشاكل الصحية الشائعة وتؤدى إلى تكتل الدم فى الخلايا الدموية ليتحول من قوامه السائل إلى تكتل فى الدم، وللوقاية من هذه المشكلة يجب إجراء اختبارات البروتين C والبروتين S وهما اختبارين منفصلين يتم إجراؤهما فى نفس الوقت، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل البروتين C و S للوقاية من الجلطات، وفقاً لموقعى "Medline plus" و urmc.



تحاليل

ما هي اختبارات البروتين C والبروتين S؟

تقيس هذه الاختبارات مستويات البروتين C والبروتين S في دمك، يعمل البروتين C والبروتين S معًا لمنع تجلط الدم لديك.

وفى الطبيعى يصنع جسمك جلطات دموية لوقف النزيف بعد التعرض لقطع أو إصابة أخرى، فإذا لم يكن لديك ما يكفي من البروتين C أوS ، يمكن أن يتجلط الدم أكثر مما تحتاج إليه، إذا حدث هذا ، فقد تحصل على جلطة تمنع تدفق الدم جزئيًا أو كليًا في الوريد أو الشريان.

يمكن أن تتشكل هذه الجلطات في الذراعين والساقين وتنتقل إلى رئتيك، عندما تتشكل جلطة دموية في الرئتين، فإنها تسمى انسداد رئوي وهذه الحالة تهدد الحياة.

يمكن أن تكون أوجه القصور في البروتين C والبروتين S خفيفة أو شديدة، بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور خفيف ليس لديهم تجلط دموي خطير، ولكن بعض العوامل يمكن أن تزيد من الخطر، وتشمل هذه الجراحة، الحمل، بعض الالتهابات، فترات طويلة من الخمول، مثل أن تكون في رحلة طيران طويلة.

أحيانًا ما يتم توريث نقص البروتين C والبروتين S (ينتقل من والديك)، أو يمكن اكتسابه لاحقًا في الحياة، قد يساعد الاختبار في إيجاد طرق لمنع تكون الجلطات، بغض النظر عن كيفية حصولك على النقص.



تحاليل

استخدامات اختبارات البروتين C والبروتين S

تستخدم اختبارات البروتين C والبروتين S لتشخيص اضطرابات التخثر، إذا أظهرت الاختبارات أن لديك نقص فى البروتين C أو نقص البروتين S ، فهناك أدوية وتغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

لماذا احتاج إلى اختبارات البروتين C والبروتين S؟

قد تحتاج إلى هذه الاختبارات إذا كان لديك عوامل خطر معينة، قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالبروتين C أو نقص البروتين S إذا كنت:

-لديك أحد أفراد الأسرة الذي تم تشخيصه باضطراب التخثر.

-كان لديك جلطة دموية لا يمكن تفسيرها.

-كان لديك جلطة دموية في مكان غير عادي مثل الذراعين أو الأوعية الدموية في المخ.

-كان لديك جلطة دموية وأقل من 50 عامًا.

-تكرار الإجهاض، يسبب نقص البروتين C والبروتين S في بعض الأحيان مشاكل تخثر الدم التي تؤثر على الحمل.

نتائج التحليل

إذا أظهرت النتائج انخفاض مستويات البروتين C أو البروتين S ، فقد تكون عرضة لخطر جلطة خطيرة، على الرغم من عدم وجود علاج لنقص البروتين C والبروتين S ، إلا أن هناك طرقًا لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

يتراوح المستوى الطبيعي للبروتين C في الدم بين 70 ٪ و 140 ٪، وقراءات أقل من المعتاد قد تعني أن لديك نقص في البروتين C وقد يكون سبب مستوى البروتين C الأقل من الطبيعي:

-أدوية لتخفيف الدم.

-مشاكل في الكلى.

-نقص في فيتامين ك.

-نقص البروتين C الموروث.

والقيم الطبيعية لبروتين S هي 60 ٪ إلى 150 ٪.

نقص البروتين S يمكن أن يؤدي إلى تخثر مفرط، وتميل هذه الجلطات إلى الأوردة وليس الشرايين.

ويمكن أن تتطور أيضًا بسبب الحمل أو أمراض معينة ، بما في ذلك:

-الاضطراب الذي تصبح فيه البروتينات التي تتحكم في تخثر الدم أكثر نشاطًا (تخثر الدم داخل الأوعية).

-عدوى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

-مرض الكبد.

-استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل.