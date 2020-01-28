شكرا لقرائتكم خبر عن قصة رجل عاش بصداع مزمن لمدة 10 سنوات والسر دودة فى المخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأطباء فى استخراج دودة شرطية من دماغ شخص أمريكي بعد معاناة من الصداع لمدة 10 سنوات، حيث اكتشفوا أخيراً أن مصدر الصداع والقىء المتواصل للرجل كان بسبب تلك الدودة، وعلى الرغم من الإصابات الطفيلية ذات الديدان الشريطية ليست شائعة بشكل رهيب، إلا أن وصولها إلى المخ أمر نادر الحدوث بقدر ما هو مرعب.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، عانى رجل من ولاية تكساس الأمريكية، على مدار سنوات من الصداع بجانب شعوره بالغثيان فى أوقات عديدة أيضا، قائلا : "إنه قوي للغاية، قوي جدًا جعلني أعرق أحيانا من الألم، وأشعر بألم في الرأس، وبعد ذلك أتقيأ من الألم".

ووفقا للأطباء فإن المريض حصل على العدوى - التي تسمى داء الكيسات العصبية - من تناول لحم الخنزير المطبوخ جيدًا أثناء وجوده في المكسيك ، والآن بعد أن تم إزالة الطفيل، من المتوقع أن يتعافى تمامًا.

البداية كانت باكتشاف جراح الأعصاب فى مركز ديل سيتون الطبي الأمريكى أمر مفاجئ، فبعد فحص المريض وفحص ثورة مقطعية للدماغ ظهرت كتلة باللون الأحمر تبلغ حوالى 4 سم، واستبعدت الاختبارات الأخرى وجود ورم، إلا الأطباء أدركوا أنها كانت دودة شريطية كبيرة جدًا.

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اشعة مقطعية تبين وجود شئ بالدماع

ويصيب داء الكيسات العصبية حوالي 4000 شخص سنويًا في الولايات المتحدة ، مما يجعله أكثر الطرق شيوعًا التي تصيب بها الطفيليات الجهاز العصبي المركزي.

غالبًا ما تصيب الدودة الشريطية Taenia Solium الخنازير وتضع يرقات فيها، و إذا لم يتم الطهي بشكل صحيح، يمكن للبشر أن تنتقل إليهم تلك اليرقات في الأمعاء. التى تستمر بوضع البيض فى جسم الشخص المصاب، تتطور هذه اليرقات إلى خراجات، والتي يمكن أن تنتقل في جميع أنحاء الجسم، في حالات نادرة قد تصل إلى المخ.



صورة الدودة المستجرجة

وقال الدكتور أماديو جراح الأعصاب فى مركز ديل سيتون الطبي الأمريكى: "يمكن أن يستمر هذا دون أن يتم اكتشافه لسنوات، لذا يمكنك أن تأكل عن طريق بيضة من يرقة الدودة الشريطية ولا تعرفها لسنوات"، ويمكن أن تنمو داخل الجسم دون التسبب في الأعراض حتى تصبح كبيرة بما يكفي."