شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الأسماك الدهنية والحليب والقهوة يزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، عن قائمة تضم المنتجات التى تزيد مستوى هرمون الأنوثة، الأستروجين، فى جسم الرجل، وقال العلماء، إن مشروب البيرة، يزيد من هرمون الأستروجين الأنثوى لدى الرجال، ما يؤدى إلى زيادة سريعة فى الوزن، ووقف نمو الشعر فى الجسم، وأجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، حيث تم إعطاؤهم مشروبى البيرة والقهوة، وتبين أن مشروب القهوة أيضا له تأثير على هرمون الإستروجين.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فبعد تناول الشخص كوبا واحدا يوميا كانت الرغبة الجنسية تزداد لديه، بينما كان التأثير معاكسا، عند تناول أكثر من ذلك فى اليوم الواحد.

كما أعلن الخبراء، أن مستويات هرمون الأنوثة، تزداد بشكل كبير لدى الرجال فى حال تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية السكرية، حيث يعود سبب زيادة هرمون الأستروجين إلى احتواء هذه المشروبات على كمية كبيرة من الكافيين، وفق موقع "وان".

ونصح الأطباء، بالتخفيف من تناول الأسماك الدهنية، والحليب، والخبز الأبيض، والذرة، وزيت بذور الكتان، حيث أن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الأستروجين فى جسم الرجل وتؤدى إلى ارتفاعه بشكل كبير.

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وللقهوة مذاق خاص ورائحة رائعة، ولها العديد من العشاق الذين يسعون لتناول فنجان منها فى كل صباح، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن الإسراف فى تناولها، وأوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول القهوة يعد من الأمور التى تساهم بشكل كبير فى تحسين اليقظة والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة كالسرطان لأنها عشب طبيعى يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقلل من فرص الإصابة بمثل هذا المرض، وأيضًا تحمى من الإصابة بالسكر والزهايمر.