الإفراط فى تناول الأسماك الدهنية والحليب والقهوة يزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، عن قائمة تضم المنتجات التى تزيد مستوى هرمون الأنوثة، الأستروجين، فى جسم الرجل، وقال العلماء، إن مشروب البيرة، يزيد من هرمون الأستروجين الأنثوى لدى الرجال، ما يؤدى إلى زيادة سريعة فى الوزن، ووقف نمو الشعر فى الجسم، وأجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، حيث تم إعطاؤهم مشروبى البيرة والقهوة، وتبين أن مشروب القهوة أيضا له تأثير على هرمون الإستروجين.
ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فبعد تناول الشخص كوبا واحدا يوميا كانت الرغبة الجنسية تزداد لديه، بينما كان التأثير معاكسا، عند تناول أكثر من ذلك فى اليوم الواحد.
كما أعلن الخبراء، أن مستويات هرمون الأنوثة، تزداد بشكل كبير لدى الرجال فى حال تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية السكرية، حيث يعود سبب زيادة هرمون الأستروجين إلى احتواء هذه المشروبات على كمية كبيرة من الكافيين، وفق موقع "وان".
ونصح الأطباء، بالتخفيف من تناول الأسماك الدهنية، والحليب، والخبز الأبيض، والذرة، وزيت بذور الكتان، حيث أن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الأستروجين فى جسم الرجل وتؤدى إلى ارتفاعه بشكل كبير.
وللقهوة مذاق خاص ورائحة رائعة، ولها العديد من العشاق الذين يسعون لتناول فنجان منها فى كل صباح، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن الإسراف فى تناولها، وأوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول القهوة يعد من الأمور التى تساهم بشكل كبير فى تحسين اليقظة والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة كالسرطان لأنها عشب طبيعى يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقلل من فرص الإصابة بمثل هذا المرض، وأيضًا تحمى من الإصابة بالسكر والزهايمر.
ومن الأضرار الناتجة عن الاسراف فى تناول القهوة، زيادة فرص الإصابة بقرحة فى المعدة، وذلك نتيجة لما تحتوى القهوة من بعض المواد المهيجة لجدار المعدة، ولذا فى حالة التعرض للإصابة ببعض المشاكل الصحية الناتجة عن هذا الأمر كالشعور بألم شديد فى المعدة، عليك التوقف عن تناولها على الفور.
ومن أبرز اضرار القهوة هو الإصابة بالقولون العصبى وذلك نتيجة للإكثار من تناول الكافيين الذى أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أنها لها دور كبير تهيج المعدة والإسهال والإمساك ومشاكل فى الجهاز الهضمى، كثرة التعرض للإصابة بالحموضة وحرقة المعدة، نعم فزيادة التعرض لتناول القهوة يعد من الأمور التى تزيد من الشعور بالحموضة الشديدة، وهذا الأمر يتسبب فى حرقة المعدة.
فيما وضع علماء من الولايات المتحدة معادلة رياضية لتحضير قهوة اسبريسو "مثالية" مبنية على أساس استعادة المذاق مع تقليص كمية حبوب القهوة المستخدمة، ونقلت مجلة Matter، بأن الباحثين كانوا يحاولون صنع القهوة بطريقة مثالية، من أجل استعادة المذاق وتقليص كمية حبوب القهوة.
ويفترض أن يكون حجم القهوة الناتج من عملية تحضيرها في الولايات المتحدة وفقا للمعايير المثبتة هو 25-35 مليليتر، وتتضمن عملية التحضير بضخ الماء بضغط ودرجة حرارة 92-95 درجة مئوية خلال فترة 20-30 ثانية، وتستهلك لكل فنجان من هذا المشروب 7-9 جرامات من حبوب القهوة، ويشير العلماء، إلى أن العديد من المقاهي لا تلتزم بهذه المعايير والتوصيات. علاوة على هذا فإن الماكينات الحديثة المستخدمة في تحضير القهوة تسمح للعاملين بتنظيم مؤشرات الماء وطحن حبوب القهوة يدويا، ما يسبب اختلافا بمذاق القهوة بين فنجان وآخر في نفس المقهى.
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