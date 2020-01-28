شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف كيف تتفادى مضاعفات خسارة الوزن.. مع الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسارة الوزن يرافقها دائما اصفرار الوجه وشحوبه وعدم نضارته وتساقط للشعر، وهذا يحدث نتيجة فقدان الجسم للعديد من الفيتامينات خاصة مع الريجيم الصارم.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، استطاعت أن تحل المعادلة الصعبة وهي النزول في الوزن مع نضارة البشرة وجمالها وعدم تساقط الشعر.



طرق لتفادي مضاعفات فقدان الوزن

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أنها ضد الحميات الغذائية الصارمة خاصة أنه في الأونة الأخيرة ظهرت العديد من الأنظمة الغذائية الخاطئة والتي ينساق إليها الكثيرين ويطبقونها من مواقع الأنترنت دون الرجوع إلي أي متخصص في التغذية فتحدث لهم العديد من المضاعفات الخطيرة لعل أقلها هو شحوب الوجه وتساقط الشعر.

وأشارت إلي إن المريض إذا تم حرمانه من الطعام لا يحصل على كامل العناصر الغذائية لذا هي ضد مبدأ الحرمان من الطعام، وسيتم فقدان الوزن بتنظيم مواعيد تناول الطعام مع تناول كورس التخسيس الذي يتضمن مجموعة من الفيتامينات بحيث يتم إنقاص الوزن وفي ذات الوقت يحصل الجسم على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يفقدها أثناء فقدان وزنه، بالإضافة الي احتواء هذا الكورس على مجموعة من الالياف بتركيز مرتفع قادرة على الشعور بالشبع فيتم انقاص الوزن بأمان.

وأكدت إن كورس التخسيس الذي تنصح به دائما يتكون من ألياف الكوجاك والجرسينيا، المعروف عنه كعشب مانع للشهية، وفي ذات الوقت جميع محتويات هذا الكورس تفيد الجسم في إمداده بالفيتامينات الكافية مع قمع الشهية وبالتالي إنقاص الوزن.

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الدكتورة دعاء سهيل

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