كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:40 مساءً - هل تبحثين عن اسم لمولودتك بحرف الذال، ربما هذا الحرف يعطي تميزاً لاسم المولودة الغالية ولذلك تتجه أنظارك إليه، فاختاري ما يروق لك من الأسماء التالية التي تبدأ به: أسماء بنات مميزة ذوينة: وهي النعمة أو الهبة. ذين: اسم غير عربي ويعني الإطعام. ذوبي: ويعني تدفق الماء وسيلانه. ذات: ويعني ذات الإنسان وهو اسم رواية شهيرة. ذروة: وهي قمة الشيء. ذمام: هي العهد أو الضمان. ذهينة: ذات عقل وفكر وذهن. ذلفاء: وهي ذات الأنف الصغير. ذرى: هي قمة كل شيء ورأسه. Advertisements ذائدة: هي الحامية والمدافعة. ذكرى: حفظ الشيء في القلب والعقل واسترجاعه دائماً. ذهب: معدن نفيس أصفر اللون. ذاكية: وهي الفتاة الطيبة والمهذبة. ذفراء: ويعني المرأة ذات الرائحة الذكية. ذروف: ويعني الانسكاب والهطول. ذباء: الساكنة في موضع لا تبرحه. ذاهية: وهو التكبر والتعالي. ذيبا: السيل والنزيف والسيلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء بنات تبدأ بحرف الذال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.