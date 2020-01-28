السعودية تواجه "كورونا الجديد" بـ4 نصائح للوقاية

كثفت وزارة الصحة السعودية جهودها التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، ونشرت عبر حسابها على موقع "تويتر" إنفوجرافيك توعويا عن كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجد، أكدت من خلاله أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة، والتي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

وأوضحت الوزارة، من خلال فيديو توعوي، ماهية فيروس كورونا المستجد الذي ظهر مؤخراً في الصين وأدى إلى وفاة 106 أشخاص.

وقالت إن الفيروس ينتقل من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طرق المخالطة القريبة دون حماية، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح للفيروس، ولكن يمكن تجنبه بأساليب الوقاية الصحيحة.

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وتضمن الفيديو التوعوي الإشارة إلى أعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها "الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحيانا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة".

وحثت وزارة الصحة السعودية من يشعر بهذه الأعراض على التوجه إلى أقرب مركز صحي, كما أصدرت نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض، وتشمل "تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة)، أو المنتجات الحيوانية، أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وأكدت الوزارة أنه يجب على من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية أن يبقى في المنزل ويتجنب الاختلاط بالآخرين أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.