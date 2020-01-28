إثيوبيا تحتجز 4 قادمين من الصين للاشتباه في إصابتهم بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية ومعهد الصحة الإثيوبي حجز 4 حالات اشتباه لإثيوبيين قادمين من الصين، بمطار بولي الدولي، الثلاثاء.



وتنظم الخطوط الجوية الإثيوبية 35 رحلة أسبوعيا إلى 5 مدن صينية.

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية والمعهد الإثيوبي للصحة العامة، في بيان مشترك، إن المشتبه بهم إثيوبيين قدموا من الصين، وتم الاشتباه بهم خلال عمليات الفحص والإجراءات التي تتخذها الوزارة في المطارات الإثيوبية منعا لانتشار ودخول فيروس كورونا الجديد البلاد.

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وأعلنت إثيوبيا، الجمعة الماضي، أنها بدأت إجراءات فحص المسافرين بمطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا، لمنع تسرب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب المئات في الصين، ووصل إلى دول أخرى.

وذكر معهد الصحة العامة الإثيوبي، أن البلاد بدأت باتخاذ التدابير الوقائية ضد الفيروس الجديد، ومنها التحقق من درجة حرارة الركاب الذين يصلون إلى المطار، فضلا عن زيادة الوعي بالفيروس وطرق الوقاية.

وتنضم إثيوبيا بهذه الإجراءات إلى العديد من دول العالم التي سارعت إلى اتخاذ تدابير وقائية للتصدي إلى فيروس كورونا الجديد الذي ظهر وانتشر في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي.

وقضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 106 حالات منذ بدء ظهوره في الصين، وأصاب نحو 4614 شخصا حول العالم، بينهم 4543 في الصين وحدها، في أحدث أرقام معلنة عن ضحايا الفيروس الغامض.

وفي الصين، وبالتحديد في مقاطعة هوباي منشأ الفيروس الغامض، عزلت السطات نحو 60 مليون شخص ووضعتهم في الحجر الصحي مع فرض قيود سفر كلية أو جزئية على 15 مدينة داخلها، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.