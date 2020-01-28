مصر تنفي ظهور إصابة بفيروس كورونا

نفت مصر ظهور أول حالة لفيروس كورونا الصين الجديد في مصر.

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ونفى علاء عثمان، وكيل الصحة بمدينة الإسكندرية شمال مصر، صحة ما تردد من أنباء عن ظهور حالة مصابة بالفيروس في مصر.

وأكد، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الحالة كانت لإنفلونزا موسمية أصابت طفلا عمره شهران تم حجزه بمستشفى خاص لمدة أكثر من ٥ أيام وتم علاجه وخروجه.



وأضاف أن مصر بكل هيئاتها الصحية تتخذ كامل الاحتياطات اللازمة ضد الفيروس الخطير، ولا توجد أي إصابة به حتى اللحظة.