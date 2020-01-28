شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي لحفظ الخصوصية.. فيس بوك يطلق أداة للتحكم بالإعلانات المستهدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فيس بوك، اليوم، وبالتزامن مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات، عن أداة جديدة تسمى «Off-Facebook»، تضيفها إلى التطبيق بشكل يمكن المستخدمين من محو البيانات المرتبطة بالأنشطة التي يقومون بها من خلال حساباتهم على مواقع الويب الأخرى.

يأتي إطلاق الأداة بعد التجارب في أيرلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا في أغسطس الماضي، وتعمل الأداة الجديدة على تسهيل إدارة التطبيقات والمواقع التي يمكنها الوصول إلى معلوماتك، من خلال فصل أنشطة المستخدم خارج فيس بوك.

قال ستيف هاتش، نائب رئيس شركة فيس بوك في شمال أوروبا وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، «هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في معلوماتك على Facebook، ونحن نبحث دائمًا عن طرق أكثر للقيام بذلك».

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وقال «فيس بوك» في بيان له، إن الهدف من الوقت الذي تم إطلاق الأداة فيه هو تسليط الضوء على ممارسات الإعلان الشائعة التي تظهر للمستخدم بناءً على اهتماماته التي تظهر من خلال عمليات البحث التي يقوم بها.

وتابع موقع فيس بوك حول الأداة: «يتيح لك نشاط Off-Facebook الاطلاع على ملخص للتطبيقات ومواقع الويب التي ترسل لنا معلومات عن نشاطك، ومسح هذه المعلومات من حسابك إذا كنت ترغب في ذلك».

وإذا قمت بمسح جميع بياناتك التي تم جمعها من مواقع الويب الأخرى التي يحتفظ بها فيسبوك، فلن تتمكن الشركة من استخدامها لتقديم إعلانات مستهدفة على فيس بوك أو انستجرام أو ماسينجر.

وفي إعدادات الخصوصية الأخرى، سيطلب Facebook من مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم في منشور على ملف الأخبار.

وقال زوكربيرج: «يجب أن تكون قادرًا على فهم المعلومات الخاصة بك وإدارتها بسهولة، وهذا هو سبب أهمية تعزيز عناصر التحكم في الخصوصية لديك«.