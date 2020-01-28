شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يتواصل الصينيون مع بعضهم بمدينة ووهان بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبح الموت والمرض والرعب من الإصابة بفيروس كورونا القاتل سبب حالة مفزعة يعانى منها كافة سكان مدينة ووهان الصينية بؤره فيروس كورونا، والسبب فى ظهور هذا المرض الذى أصبح يهدد كافة دول العالم، وأصبحت المدينة كأنها مدينة أشباح لا احد يمر بالشوارع ولا يخرج من منزله، فالكل يقيم بإقامة جبرية ملتزم بغرفته خوفا من الإصابه بالمرض.

فرضت السلطات الصينية عقوبات مشددة بكافة المدن ضد أى شخص لم يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من العدوى للإصابة بفيروس كورونا القاتل، والذى انتشر بشكل خطير داخل الصين منذ بداية ظهوره بمدينة ووهان وأدى إلى وفاة العشرات واصابه الآلاف.

وللتغلب على حالة العزلة المفروضة على قاطني المدينة، حصلت ”الخليج 365” على فيديو لقيام المواطنين بالوقوف وراء شرفات منازلهم واستخدام مكبرات الصوت للاطمئنان على بعضهم البعض نظرا لعدم قدرتهم على الخروج أو التزاور.

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كما قام الصينين بالمدينة بترديد النشيد الوطنى لمواساة بعضهم البعض فى وجه العزلة المفروضة عليهم نتيجة لتفشى وباء فيروس كورونا القاتل، وخوف الجميع من الخروج حتى لا يكون فريسة سهله للمرض.

كما شارك عدد من المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية ”الخليج 365” عددا من الصور الخاصة بالمدينة المنكوبة والتي تفشى بها فيروس كورونا القاتل، وكأنها تحولت إلى مدينة للأشباح تخلو من المارة بالشارع، لا احد يسير ولا توجد أي وسائل للمواصلات، وذلك بعد عزله المدينة بالكامل عن باقى مدن الصين طبقا لقرار الحجر الصحى المفروض على تلك المدينة المنكوبة.

وأوضحت الصور غلق كافة الجامعات والمدن الجامعية التى يسكن بها عدد هائل من الطلاب ومنع دخول أو خروج احد خشية الإصابة بفيروس كورونا، والإصابة بالعدوى بهذا المرض القاتل الذى ضرب مدينة ووهان مع نهاية ديسمبر الماضى، وانتشرت العدوى بشكل كبير وراح ضحيتها عشرات القتلى وأصيب الآلاف وظهرت العديد من حالات الإصابة بأكثر من 14 دولة بالعالم .