شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إجراءات طبية للمسافرين داخل الطائرات بالصين للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الأجهزة المعنية بالصين اجراءات مشددة للكشف على المسافرين عبر المطارات المختلفة سواء القادمين أو المغادرين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا القاتل، خاصة بعد تفشى المرض بمدينة ووهان الصينية وعدد من دول العالم، وتضمنت الاجراءات قياس درجة حرارة المسافرين بالأجهزة الحديثة.

وأوضح الفيديو الذى حصل ”الخليج 365” عليه قيام الأطباء ومسئولى الحجر الصحى بالكشف على كل المسافرين بأجهزة استشعار الحرارة الحديثة، والتى تم تزويد المطارات ومحطات القطارات بها للكشف على جميع الركاب للتأكد من عدم وجود اى اعراض تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وخصصت وزارة المالية الصينية، نحو 9 مليارات دولار، للمساعدة فى السيطرة على فيروس"كورونا"، حيث نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني تعلن فيه تخصيص الوزارة ولجنة الصحة الوطنية 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا.

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وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

كما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها أن 33 عينة من بين 585 عينة تم جمعها من سوق للمأكولات البحرية فى مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" وسط البلاد جاءت إيجابية بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي تسببت في تفشي الالتهاب الرئوي في المدينة وانتشاره في شتى أنحاء الصين.

وذكر المركز في بيان أن العينات الإيجابية للفيروس وجدت في 22 كشكا وشاحنة قمامة في السوق، وأن 9,93% من العينات كانت موجودة في الجزء الجنوبي من سوق المأكولات البحرية في "ووهان" حيث تنشط تجارة الحيوانات البرية غير المشروعة.

وأضاف أن الحالات الأولى المؤكد إصابتها بالفيروس في "ووهان" ترتبط بشكل وثيق بسوق المأكولات البحرية، ويعتقد أن الخفافيش هي حامل الفيروس وانتقل منها إلى البشر عن طريق وسيط لم يتم التأكد منه بعد.