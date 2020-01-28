شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نقل مصاب بفيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو من مدينة ووهان الصينية يوضح نقل مريض مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفي عبر سيارة الإسعاف، وارتدى الفريق الطبى الذى يتعامل مع الحاله المصابة بذلة وقائية وغطاء للوجه وكمامات وأحذية خاصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا القاتل إلى مقدمى الرعايه الصحية.

قامت الاجهزة المعنية والصحية بمدينة ووهان بالصين بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل فى محاوله للسيطرة على تفشى العدوى بفيروس كورونا الذى ظهر بالمدينة مع نهاية شهر ديسمبر الماضى وأدى إلى وفاة أكثر من 80 شخص وإصابة الآلاف.

حيث ارتدى العاملون بحملات التطهير والتعقيم بذلة وقاية من العدوى أيضا ويقومون برش كميات كبيرة من المطهرات بكل ارجاء المدينة فى ظل اجواء الحجر الصحى الذى فرضته الحكومة الصينية على المدينة لمحاصرة المرض.

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وأغلقت السلطات الصينية سوق "ووهان" للمأكولات البحرية وأعلنت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مصابة بهذا الفيروس في أي مكان آخر في الصين أو دولياً.

كما قامت السلطات الصينية بعزل المدينة بالكامل من خلال منع دخول او خروج احد منها ووقف كافة القطارات والاتوبيسات والمترو بجانب التأكيد على المواطنين المقيمين بالمدينة بضرورة عدم الخروح من منازلهم لمنع الاختلاط وانتقال العدوى.

قالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة فى الصين، والعالم، وحسب موقع سكاى نيوز، صرح عمدة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانج، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام عليها، على ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وأضاف أن هؤلاء الملايين فروا، لدى إعلان الحكومة المركزية في بكين نيتها فرض إغلاق تام على الحركة من المدينة وإليها يوم الخميس، فيما وصف بأنه أكبر عملية حجر صحى فى العالم.

وتأمل بكين من وراء هذا الإجراء فى منع انتشار فيروس كورونا المميت إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويبدو أن الصين حازمة للغاية فى مسألة القيود المفروضة على ووهان، إذ إنها منعت حتى الأجانب من مغادرة المدينة.