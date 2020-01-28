شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020

تمتلئ البذور بالفيتامينات والألياف والبروتينات والدهون الصحية، والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحتاجها أجسادنا، وهو ما يجعلها ضرورية في وجباتنا الغذائية لما لها من فوائد صحية مذهلة.



نستعرض هنا 6 أنواع من البذور، التي قد تساعدك في تقليل الوزن والحفاظ على صحة القلب ومكافحة السرطان، وبإمكانك إضافتها إلى وجباتك اليومية من أجل غذاء صحي.

بذور اليقطين

اعتاد كثير من الناس على التخلص من بذور اليقطين (القرع)، لكن هذه البذور التي تحتوي على حمض الفوليك، لها دور كبير في إعادة إصلاح الخلايا، كما أنها غنية بالبروتين والدهون الصحية للقلب.

وتحتوي بذور اليقطين على خصائص مضادة للأكسدة المسؤولة عن إصلاح الخلايا التالفة. ويمكنك تناولها كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى السلطة والمخبوزات.

بذور القمح

عند تحويل القمح إلى طحين، فإننا غالبا ما نتخلص من نواته (بذرته) التي تعرف بـ"جرثومة القمح"، لكننا لا نعرف أن هذه النواة تشكل المكون الغذائي الأساسي للقمح.

وبذرة القمح غنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مواد أخرى تزيد مناعة الجسم. ويستخدم زيت جرثومة القمح للسيطرة على الكوليسترول في الدم. ويمكن إضافته للزبادي والآيس كريم وفطائر الفاكهة.

بذور الكتان

بذور الكتان مصدر غني بدهون أوميغا 3، وتصل تقريبا ما يعادل ما هو بالأسماك، وهذا يعني أنها تحافظ على مستويات الكولسترول لديك، وتعطي جسمك معظم المواد الغذائية التي تحتاجها من الدهون.

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وتشير الدراسات إلى أن هذه البذور قد تساعد في الوقاية من السرطان، لا سيما لدى النساء. ويمكنك طحن بذور الكتان وإضافتها إلى اللبن، أو مزجها مع حبوب الإفطار أو حتى تناول وجبة خفيفة منها.

بذور الشيا

عرفت هذه البذور السوداء الصغيرة لفترة طويلة بأنها مصدر للطاقة، فهي تحتوي مقدارا كبيرا من الألياف الضرورية لسهولة الهضم وسلاسة حركة الأمعاء، كما تجنبك مشكلات الإمساك.

وتختزن بذور الشيا الكثير من البروتين، وهو الأعلى فيها مقارنة مع معظم الأغذية النباتية، مما يجعلها جيدة للنباتيين. ويمكنك تناولها كوجبة خفيفة، أو خبزها مع المعجنات أو إضافتها للبن.

بذور عباد الشمس

تقول الدراسات إن بذور عباد الشمس هي أغنى مصدر لفيتامين E، وتعد هذه البذور أحد مضادات الأكسدة الأساسية، كما أنها غنية بالفيتامينات الضرورية لحماية خلايا الجسم من الأضرار.

وتحتوي بذور عباد الشمس على المغنيسيوم الذي يخفف من حدة الربو، ويساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويمنع الصداع المتكرر والشديد.

بذور السمسم

تحتوي هذه البذور الصغيرة على الكثير من البروتين والألياف، مما يجعلها غذاء مثاليا لمن يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، كما ينصح بها لمنع السرطان وتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

ويوصي المختصون ببذور السمسم كعلاج لاضطرابات النوم وخفض الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وصحة الأسنان. ويمكنك تناول بذور السمسم بعد تحميصها أو إضافتها للسلطات.