آلام الحلق علامة إنذار من 8 أمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رابطة طبية متخصصة إن آلام الحلق لا ترجع إلى الإصابة بنزلة برد فقط، خاصة إذا كانت غير مصحوبة بالأعراض المميزة لنزلة البرد والمتمثلة في سيلان الأنف والعطس والسعال.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن آلام الحلق قد تشير إلى الإصابة بالتهاب البلعوم أو التهاب اللوزتين أو التهاب الحنجرة والأحبال الصوتية أو الحمى الغدية أو خرّاج.



وأضافت: "قد تشير آلام الحلق إلى الإصابة بورم في الرقبة أو الغدة الدرقية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل صعوبة التنفس والسعال الدموي".

ونصحت الرابطة المصابين بآلام الحلق باستشارة الطبيب، خاصة إذا كان التعب شديدا يمنع فتح الفم أو مصحوبا بأعراض مثل الطفح الجلدي وبحّة الصوت وتغير لون اللسان وتورم العقد اللمفاوية، لتحديد السبب الحقيقي وراء الآلام وعلاجها.