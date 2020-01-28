كورونا الجديد يضرب بأول "عدوى بين البشر" في أوروبا.. والصين تعزل 60 مليونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سلطات مقاطعة بافاريا قولها إن أول مريض تأكدت إصابته انتقل إليه الفيروس عن طريق العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانية، مشيرة إلى أن المرضى الآخرين أصيبوا بالفيروس خلال الإقامة في الصين.

بينما أعلنت السلطات اليابانية، الثلاثاء، أن رجلاً لم يسافر مؤخراً إلى الصين أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعدما عمل سائقا لسياح قدموا من مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها الوباء.



ووفقا لـ"فرانس برس"، قاد المصاب وهو في الستينيات من عمره مركبات تحمل مجموعتين من السيّاح القادمين من ووهان في وقت سابق خلال يناير/كانون الثاني.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن المصاب نُقل إلى المستشفى، السبت، حيث كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

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وقضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 106 حالات منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأصاب نحو 4614 شخصا حول العالم، بينهم 4543 في الصين وحدها، في أحدث أرقام معلنة عن ضحايا الفيروس الغامض.

في الصين، وبالتحديد في مقاطعة هوباي منشأ الفيروس الغامض، عزلت السطات نحو 60 مليون شخص ووضعتهم في الحجر الصحي مع فرض قيود سفر كلية أو جزئية على 15 مدينة داخلها، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتتخذ السلطات الصينية تدابير غير مسبوقة لمحاصرة الفيروس الوبائي، إذ فعلت 30 مقاطعة ومدينة كبيرة أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ وأقامت نقاط تفتيش متفرقة على الطرق، وفحصت المسافرين في المطارات ومحطات القطارات.

كما فرضت منطقة هونج كونج حظرا كاملا على دخول أي شخص قادم من هوباي، وعاصمتها ووهان التي ظهرت فيها أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى المدينة.

وتسارع السلطات الصينية الزمان لبناء مستشفيين جديدين في ووهان، بهدف مساعدة نظام الرعاية الصحية الذي يتحمل فوق طاقته، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منهما الأسبوع المقبل، بالتزامن مع وصول 1200 موظف رعاية صحية إلى المدينة للتعاون مع العاملين بالمجال الطبي.



نطاق الاستجابة لتفشي فيروس كورونا الجديد في الصين غير مسبوق لحجم الدولة الشاسع جدا، إذ تعادل مساحة مقاطعة هوباي وحدها مساحة سوريا تقريبا، لذا فرضت السلطات حظرا على واحدة من أهم مقاطعاتها للسيطرة على المرض الغامض.