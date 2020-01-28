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ما هو مرض السكر الهش الذي يسبب تقلبات فى مستويات السكر بالدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري الهش، هو مصطلح يستخدم لوصف مرض السكري من النوع الأول الذي يصعب التحكم فيه، حيث يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري الهش في كثير من الأحيان من تقلبات كبيرة في مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) والتي يمكن أن تنتقل بسرعة كبيرة من (ارتفاع السكر في الدم) إلى مستويات منخفضة للغاية (نقص السكر في الدم) أو العكس.

هذا النوع من مرض السكري وفقا لتقرير موقع " verywellhealth "نادر جدًا ولكنه خطير، وقد يحتاج إلى دخول المستشفى.

في مرض السكري الهش قد يواجه الأطباء وقتًا عصيبًا في تشخيص هذه الحالة لأن انخفاض السكر في الدم وارتفاعه أمر طبيعي في مرض السكري، يحدث ذلك إذا كنت تحت الضغط أو كنت تعاني من اضطرابات في الأكل، ولكن عند المعاناة من مرض السكرى الهش قد يجعل مستويات السكر في الدم تتقلب بالارتفاع والانخفاض، خاصة إذا لم تكن منتظمًا مع أدويتك.

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أعراض انخفاض السكر في الدم
 

انخفاض السكر في الدم قد يؤدى إلى قشعريرة والتهيج، والقلق ، والارتباك ، وعدم وضوح الرؤية ، والنوبات وحتى فقدان الوعي.

 

أعراض ارتفاع السكر في الدم
 

من ناحية أخرى، قد تؤدي مستويات السكر العالية في الدم إلى التبول المتكرر والعطش غير العادي، والإعياء، وعدم وضوح الرؤية، و إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع، يمكن أن يسبب الحماض الكيتوني في مثل هذه الحالة، أعراض منها صعوبة التنفس، وآلام في البطن، والضعف والارتباك، والتى يمكن أن يؤدي أيضا إلى غيبوبة.

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ما هو مرض السكري الهش
 

هذه حالة غير شائعة نسبيًا حيث يعاني حوالي 3 فقط من كل 1000 شخص الذين يعانون منها، وهو ليس محدد بالعمر ولكنه أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال، مرض السكري الهش سيجعل مستويات السكر الخاصة بك تتقلب بعنف، وإذا لم يتم التعرف على الأعراض، فقد تكون قاتلة.

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كيفية التعامل مع مرض السكر الهش
 

الطريقة الوحيدة لإدارة هذه الحالة هي المراقبة الدقيقة لمستويات السكر في الدم، وفي الحالات الشديدة، قد يوصي طبيبك بالدخول إلى المستشفى، لمراقبة الأنسولين أمر لا بد منه. في الوقت الحاضر، هناك العديد من التقنيات الجديدة وخيارات العلاج لهذه الحالة.

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قد يوصي طبيبك بمضخة الأنسولين التي تبقى متصلة بك وتدير التعديلات في الأنسولين، وفى الحالات الشديدة قد يطلب منك أيضًا الدخول في جراحة زرع البنكرياس.

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ما تستطيع فعله
 

يمكنك تقليل المخاطر من خلال:

ممارسة التمارين بانتظام.

اتباع نظام غذائي مناسب.

ممارسة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

كما يمكن أن يساعد المشي أيضا فى السيطرة على الحالة.

إضافة الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي.

تناول الدواء في الوقت المحدد .

كن على اتصال دائم مع طبيبك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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