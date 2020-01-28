شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التغلب على ثبات الوزن بعد جراحات السمنة..الدكتور كريم صبري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثير من الحالات تحدث لهم مشكلة ثبات الوزن بعد إجراء جراحات السمنة مما يسبب لهم المزيد من الاحباط.

الدكتوركريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضوالفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي طرق التغلب على مشكلة ثبات الوزن.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن من المشاكل التي تواجهنا بعد اجراء الجراحة هي ثبات الوزن، وتعتبر جراحات السمنة المفرطة من أكبر العوامل التي تساعدنا بقوة كبيرة جدا للتخلص من الوزن الزائد، حيث يتم نزول الوزن تلقائيا بعد اجراء الجراحة على مدار عامين بعد ذلك يثبت الوزن، وهذا ما يحدث في النطاق الطبيعي ولكن أحيانا يحدث ثبات في فترة انقاص الوزن وتلك هي المشكلة.

واستطرد حديثه حول أسباب مشكلة ثبات الوزن في فترة انقاصه قائلا: هناك أسباب عديدة لتلك المشكلة، فعملية التكميم يتم نزول الوزن بها أكثر في الفترة الأولى، وربما تكون العملية نفسها واسعة بشكل زائد عن الحد، أويكون عدم امتصاص الغذاء في تحويل المسارغير كافي، وتلك المشاكل إكلينيكيه ولا تؤدي إلي الوصول إلي الوزن الصحيح .



اسباب لثبات الوزن بعد اجراء جراحات السمنة

وأكد أنه إذا تم إجراء أشعة ثلاثية الأبعاد وتم التعرف جيدا على الأبعاد الخاصة بالعملية، فعلى المريض وقتها إن يقلل من الحلويات تماما إذا كان قد أجرى عملية التكميم حتى لا يزيد من وزنه، وإذا كان قد أجرى تكميم معدة أو تحويل مسارلكن لا يمارس أي رياضة، ففي هذه الحالة ايضا سيحدث ثبات في الوزن.

وأشار الدكتور كريم صبري إلي أنه إذا تم الحصول على وجبة صغيرة من الطعام أو بكميات متوازنة مع ممارسة الرياضة سيتم بالتأكيد إنقاص الوزن ولم يحدث أي ثبات للوزن بعد إجراء العملية، وإذا تم ثبات الوزن فعليك بالرجوع للطبيب الذي قام بإجراء العملية خاصة إذا كان لديه فريق تغذية محترف يستطيع ان يعرف سبب الثبات ومن ثم نزول الوزن مرة اخرى .

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

Advertisements

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



للتواصل-كريم-صبري