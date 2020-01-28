لماذا تحوّلت أصابع هذه المرأة إلى اللون الأسود؟

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الثلاثاء 28 يناير 2020
فزعت امرأة صينية، بعدما تحوّلت أصابع يدها إلى اللون الأسود؛ إثر إهمالها علاج يدها بعد إصابتها بـ"غرغرينا" .
وتركت السيدة تشانغ البالغة 53 عامًا من العمر، يدها بدون علاج اعتقادًا منها أنها ستشفى من تلقاء نفسها إلا أنه بعد يومين لاحظت ظهور كدمة ثم بدأت تنتشر في يدها.
وبحسب صحيفة صدى، فوجئت السيدة، بأن يدها اليسرى تحولت إلى اللون الأسود باستثناء الإبهام، وكذلك تحوّلت اليد اليمني لهذا اللون باستثناء الخنصر.
وشخَّص الأطباء، مرض السيدة تشانغ بأنه "غرغرينا"، وكانت أعراضه هي حكة في يدها وجفافها حتى فقدت الإحساس بأصابعها، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى للعلاج.
ودعا أطبائها، أي شخص يعاني من أعراض مشابهة إلى الاستعانة بالأطباء فورًا، وتشمل الأعراض الاحمرار أو التورم في المنطقة المصابة، وفقدان الإحساس أو الألم في المنطقة والتقرحات التي تنتزف أو تنتج قيحًا كريهة الرائحة.
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