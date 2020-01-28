قلة النوم تسبب 10 أمراض.. أخطرها الأزمات القلبية

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2020/1/28 01:04 م بتوقيت أبوظبي
النوم بين 6 و8 ساعات كل ليلة مهم لصحة الجسم
حذرت جمعية طبية متخصصة من العواقب المترتبة على قلة النوم، وقالت إن أبرزها ضعف المناعة وزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالسكري والأزمات القلبية.
وأوضحت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم أن قلة النوم قد يترتب عليها الصداع وضعف التركيز والشعور المستمر بالتعب والإرهاق وتراجع القدرة على بذل المجهود، فضلا عن تراجع الكتلة العضلية وهرمون الذكورة "التستوستيرون" بالنسبة للرجال.
وأضافت أن قلة النوم تستلزم استشارة الطبيب في حال عدم التمتع بنوم هنيء ومريح بمعدل 3 مرات أسبوعيا على مدار 4 أسابيع، لتحديد السبب الكامن وراء صعوبات النوم مثل متلازمة تململ الساقين أو متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.
لتجنب العواقب الصحية الوخيمة، نصحت الجمعية بأخذ قسط كافٍ من النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات كل ليلة، فضلا عن اتباع إيقاع استيقاظ ونوم منتظم، أي الاستيقاظ والذهاب للفراش في مواعيد محددة.
وأضافت: "ينبغي أن تشكل غرفة النوم بيئة مناسبة للنوم؛ بحيث تكون مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية".
واختتمت الجمعية الألمانية نصائحها بضرورة مراعاة عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل؛ لأنه يحد من إفراز هرمون النوم "الميلاتونين".
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