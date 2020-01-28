شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول 8 أكواب من الماء يوميا أمر صحي؟..أعرف شروط تناول الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من النصائح الطبية التي تؤكد علي ضرورة تناول 8 أكواب من الماء يوميا، بحجة أن هذا الأمر يعد صحيا، ولكن يمكنك التوقف عن الهوس تناول أكثر من ثمانية أكواب في اليوم ، وتعرف علي كميات الماء التي يحتاجها الجسم يوميا، وذلك وفقا لموقع " self".

أكد التقرير إن كل جسم لديه احتياج معين من السوائل بين الأفراد بناءً على العمر والجنس ومستوى النشاط وحتى المكان الذي تعيش فيه، فتحسب جميع السوائل التي تحتاجها يوميا وفقا لهذه العوامل، ويتضمن ذلك جميع مصادر المياه، أي كوب من العصير الطازج إلي فنجان القهوة الخاص بك وحتي الخضروات التي تقوم بتناولها والغنية بالألياف.

وأشار التقرير، أنه يجب عليك أن تستمع إلى جسدك وتشرب عندما تشعر بالعطش فقط، مثلما تقوم عند تناول الطعام فأنت تتناوله عندما تكون جائعًا، ومن المحتمل أنك ستحصل على ما تحتاجه.

وأوضح التقرير، أن الكميات الحقيقية التي تقوم بتناولها يوميا من السوائل هو أكثر من 8 أكواب، فهي يتضمن أيضا الحليب والشاي والقهوة والعصير، فهناك العديد من الخيارات الجيدة للترطيب دون إضافة سعرات حرارية وذلك عن طريق تناول المياه المليئة بالفواكه والأعشاب والشاي غيرالمحلى، فهذه المشروبات تحسب حسب السوائل التي يحتاجها الجسم بشكل كبير.

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أما لعشاق القهوة فهي تحسب في الواقع من ضمن السوائل وزيادة نسبة الماء بالجسم، ولكن المشكلة هي أن القهوة تعد من الكافيين وهذا يعد من مدر للبول، أي أنك بعد تناولك لهذا المشروب تتعرض للتبول أكثر من المعتاد، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولها.

كما أكد التقرير، أن الجسم يمتص الماء من الطعام وهذا الأمر يعد بمثابة تناول السوائل، فاللعديد من الفواكه والخضروات تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار والخس والكرفس والطماطم والفراولة والبرتقال والجريب فروت، حتى الحساء أي طبق الشوربة تعتبر من السوائل.

وهنا يجب طرح سؤال هام وهو، كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تحصل على كمية كافية من الماء؟، والإجابة هي فإذا كنت عطشانًا فهنا يخبرك جسمك أنك بحاجة إلى المزيد من الماء، وهناك طريقة جيدة أخرى لتحديد حالة السوائل الخاصة بك عن طريق أخذ نظرة خاطفة داخل المرحاض بعد التبول، فإذا كان بولك أصفر فاتح، فربما تحصل على كمية كافية من السوائل. إذا كان لونه داكنًا أو رائحته قوية، فربما تحتاج إلى مزيد من الماء.