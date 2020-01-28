شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أنواع عيوب الإبصار وطرق التغلب عليها .. من الدكتور أحمد المعتصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف النظر مشكلة يعاني منها كثيرون، ومؤخرا تم اكتشاف العديد من الطرق لعلاج عيوب الإبصار.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية يوضح في التقرير التالي أنواع عيوب الابصار وطرق التغلب عليها.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديث خاص لـ ”الخليج 365” إن هناك ثلاث أنواع من عيوب الابصار هي:

- قصرالنظروهو المريض الذي يرى من قريب ولكنه يحتاج لارتداء نظارة لكي يرى من بعيد.

- طول النظروهوالمريض الذي يرى من بعيد بشكل جيد ولكنه لا يرى القريب وهي موجودة بكثرة في الاطفال حيث يصابوا بحول داخلي فيكون مصاب بطول في الابصار.

- الإستجماتزم وهو نوع من أنواع انحرافات القرنية وله مشاكل كثيرة .



انواع لعيوب الابصار

واشار إن علاج عيوب الابصار تتمثل في ارتداء نظارة طبية او ارتداء عدسات او اجراء عملية لتصحيح الابصار، لافتاً انه ضد العدسات لانها لها مشاكل كثيرة مثل التقرحات والالتهابات وتحسس العين اما النظارة فلا مشكلة منها على الاطلاق.

وفي السياق نفسه اكد إن عمليات تصحيح الابصار قبل اجراءها لابد ان نتأكد ان هذا المريض نظره ثابت، فإذا كان المريض نظره متغير لابد الا يجري عملية وهذا يمكن التعرف عليه عن طريق المقارنة بين نظارة المريض واقارنها بالمقاس الذي حصل عليه في أول زيارة للطبيب، وعلى هذا الاساس أحدد إذا كان هناك اختلاف أم نظره ثابت، وإذا كان النظر ثابت إجري عليه بعض الفحوصات الأخرى قبل إجراء العملية.



أنواع من العلاج لمشكل الإبصار (1)

ولفت الدكتور أحمد المعتصم إن النظر يكون ثابت من عمر 18 : 19 سنة بمعنى إن المريض لو عمره من 14 : 15 سنة لا يمكن إجراء عملية تصحيح إبصار له لأنه في مقتبل العمر وفي مرحلة نمو ومن الممكن ان يحدث نمو في العين فلا يمكن إجراء عملية تصحيح الابصار قبل سن 18 عاما .

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