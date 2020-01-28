شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "بسبب كورونا" عقوبات مشددة بالصين لمن لا يرتدى كمامة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت السلطات الصينية عقوبات مشددة بكافة المدن ضد أى شخص لم يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من العدوى للإصابة بفيروس كورونا القاتل والذى انتشر بشكل خطير داخل الصين منذ بداية ظهوره بمدينة ووهان وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة الألاف.

وحصلت ”الخليج 365” على فيديو من مدينة جوانزوا الصينية للقبض على شخص أثناء تواجدة بمترو الأنفاق لعدم إرتداء الكمامة وإخراجه فورا من المترو لعدم الاختلاط بباقى الركاب خشية أن يكون مصاب بفيروس كورونا، وتم تحويله لمسئولى الحجر الصحى المنتشرين بكافة محطات القطارات ومحطات مترو الأنفاق للكشف الطبى عليه وقياس درجة حرارته.

وعلى جانب أخر قامت الأجهزة المعنية والصحية بمدينة ووهان بالصين بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل فى محاولة للسيطرة على تفشى العدوى بفيروس كورونا، الذى ظهر بالمدينة مع نهاية شهر ديسمبر الماضى وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة الالاف.

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وارتدى العاملون بحملات التطهير والتعقيم بذلة وقاية ويقومون برش كميات كبيرة من المطهرات بكل ارجاء المدينة فى ظل اجواء الحجر الصحى الذى فرضته الحكومة الصينية على المدينة لمحاصرة المرض.

كما قامت السلطات الصينية بعزل المدينة بالكامل من خلال منع دخول أو خروج أحد منها ووقف كافة القطارات والاتوبيسات والمترو، بجانب التأكيد على المواطنين المقيمين بالمدينة بضرورة عدم الخروج من منازلهم لمنع الاختلاط وانتقال العدوى.

وقالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا فيها قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة فى الصين، والعالم، وحسب موقع سكاى نيوز، صرح عمدة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانج، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام عليها، على ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، حينها.