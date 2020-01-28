الاتحاد الأفريقي يدعو للإسراع بالتصديق على "الطب القاري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت مفوضية الاتحاد الأفريقي دول القارة على ضرورة الإسراع في التصديق على معاهدة الطب القاري لإنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، لضمان توافق المنتجات الطبية في جميع أنحاء القارة.

وجاءت دعوة المفوضية خلال توقيع دولة تشاد على معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للطب القاري، بحضور أميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ومارجريت أقاما رئيسة قسم الصحة والتغذية والسكان بمفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.

وتعد تشاد العضو الـ11 في الاتحاد الأفريقي، الذي وقع الاتفاقية منذ اعتمادها في فبراير/شباط 2019.

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وأكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان، أن الوكالة الأفريقية للأدوية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق على معاهدة الطب القاري من قبل 15 دولة، وبموجبها ستعمل الوكالة الأفريقية للأدوية كهيئة تنظيمية قارية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأشارت المفوضية إلى أن الوكالة بعد الموافقة على إنشائها ستوفر ضمان وجود أنظمة منسقة تتحكم في تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية بالقارة الأفريقية.

وأوضحت أن الوكالة الأفريقية للأدوية ستسهل الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية الأساسية الآمنة والفعالة ذات النوعية الجيدة وبأسعار معقولة.