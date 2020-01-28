شكرا لقرائتكم خبر عن نقص هذا الفيتامين وراء ألم الصداع النصفى المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفى من أكثر المشاكل الصحية الشائعة، الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة هوالذي يعرف مدى الألم الذي يمكن أن تحدثه هذه الحالة، ويمكن أن يكون نقص فيتامين معين هو السبب الحقيقي وراء ألم الصداع النصفي المتكرر، وذلك وفقاً لما ذكره موقع " times of india".

يذكر التقرير إن ألم الصداع النصفى يكون مصحوباً بالخفقان وشعور بالغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.



نقص الفيتامينات

وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة الصداع النصفي مثل: الإجهاد والقلق والصدمة والتوتر والأرق وغيرها.

ويعتمد معظم الناس على الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أو بعض العلاجات الطبيعية للحصول على بعض الراحة، ولكن كشفت دراسة جديدة أن نوبة الصداع النصفي المتكررة قد تكون بسبب نقص فيتامين معين في جسمك.

ووفقاً لدراسة حديثة، قد يكون نقص فيتامين (د)، بما في ذلك الريبوفلافين والإنزيم المساعد Q10 سببًا لآلام الصداع النصفي المتكررة لديك.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها سوزان هاجلر، في المركز الطبي بمستشفى سينسيناتي للأطفال، أن نوبة الصداع النصفي يمكن أن تكون مرتبطة بنقص"فيتامين د" ، وكذلك الريبوفلافين وأنزيم Q10 للدراسة.

ودرس هاجلر قاعدة بيانات العديد من المراهقين والأطفال والبالغين الذين يعانون من مشكلة الصداع النصفي، وبحثت عن مستويات الدم الأساسية لفيتامين (د)، والريبوفلافين ، والإنزيم المساعد Q10، وحمض الفوليك ، الذي تم ربطه بالصداع النصفي عدة مرات.

وكشفت الدراسة أن عدد المرضى الإناث الذين يعانون من نقص أنزيم Q10 كان أكثر من الذكور، في حين أن نقص فيتامين (د) كان شائعًا في المرضى الذكور.

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وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن كانوا أكثرعرضة للإصابة بنقص أنزيم Q10 والريبوفلافين بالمقارنة مع الشخص الذي يعاني من الصداع مرة واحدة فقط.

نصائح لتخفيف الصداع النصفي الفوري

الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فعالة بالتأكيد في علاج الصداع النصفي، ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية الأخرى التي يمكنك تجربتها.

-الزيوت الأساسية: زيت اللافندر هو علاج فعال لعلاج التوتر والقلق والصداع.

-الزنجبيل: من الأعشاب الطبيعية التى ليس له آثار جانبية.

-اليوجا: جرب تمارين التأمل وتمارين التمدد لإدارة مستوى التوتر لديك، والتي يمكن أن تسبب الصداع النصفي.

-التدليك: تدليك العنق والكتف سيساعد على تخفيف حدة التوتر ويزيد من آلام الصداع النصفي.