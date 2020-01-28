شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هي مخاطر التخدير العام على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المحاذير عند تخدير الأشخاص الذين يدخلون غرف العمليات وحول المخاطر الصحية التي يتعرض لها المريض عند الخضوع للتخدير، والتي يجب التعرف عليها، وذلك وفقا لموقع "verywellhealth".

ما هو التخدير العامة للجسم؟ التخدير العام للجسم هو القيام باعطاء الشخص جرعة يقوم بتحديدها طبيب التخدير والتي يتم تحديدها وفقا للوزن والسن والحالة الصحية للمريض، والهدف هو الدخول بالنوم وتجنب التعرض للشعور بأي شيء محيط بالشخص ولا الألم ويكون فاقد للوعي.

وأكد التقريرأن هناك نوعان من التخدير وهما الحقن الوريدي أو غازات الاستنشاق التي يساهم بشكل كبير في التخدير.

وأشار التقرير، أن الطبيب الجراح الذي يقوم بإخضاع المريض للعملية الجراحية علي متابعة الوظائف الحيوية للمريض ومتابعة أيضا التنفس.

متي يلجأ الطبيب لتحديد ضرورة إجراء التخدير العام؟

هناك بعض الحالات التي يقوم الطبيب بتحديد الاعتماد علي التخدير العام، ومنها:

-إذا كانت إجراء العملية الجراحية طويلة ففي هذه الحالة يجب الخضوع للتخدير العام او الكلي.

-في حالة أن الشخص معرض للنزيف.

-أشارت التقاريرأنه في حالة أن العملية تؤثرعلي التنفس، فيجب الخضوع للتخديرالكلي.

ما هي أنواع التخدير؟

هناك العديد من أنواع التخدير ومنها:

-التخدير الموضعي..وهذا النوع من التخدير يتم تحديده في حالة أن العملية في منطقة صغيرة.

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-التخدير الكلي والذي يخضع خلاله المريض إلي التخدير الكلي ويصبح فاقد للوعي.

ما هي المخاطر الصحية الناتجة عن التخدير العام؟

بشكل عام التخدير الكلي لا يشكل خطرا علي الصحة العامة طالما تحت متابعة الطبيب، ولكن هناك بعض المضاعفات الصحية التي يتعرض لها البعض وخاصة كبار السن، أو أصحاب الأمراص المزمنة، أو الأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية لفترة تزيد عن 6 ساعات.

ونجد أن هناك بعض العوامل التي تؤثر علي الصحة العامة نتيجة للخضوع للتخدير، ومنها:

-الشخص المدخن.

-مرضي الصرع.

-التعرض لانقطاع التنفس أثناء النوم.

-السمنة.

-الأشخاص أصحاب ارتفاع ضغط الدم.

-مرضي السكر.

ولذا هؤلاء المرضي لهم طرق معينة أثناء التخدير، وذلك للحفاظ علي صحتهم وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.