شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير البرتقال يوميا يمنع فقدان الذاكرة في سنوات الشيخوخة.

واستمرت الدراسة التي شملت أكثر من 27 ألف رجل، أكثر من 20 سنة. واتضح من نتائجها أن الأشخاص الذين يضم نظامهم الغذائي عصير البرتقال، يعانون من اضطراب وضعف الذاكرة أقل من الآخرين بنسبة 47%. Advertisements ويحتوي عصير البرتقال على أكثر من 30 مادة غذائية وبيولوجية نشطة مفيدة للصحة. واتضح للباحثين أن من أهم مكونات عصير البرتقال المغذية والنشطة: البوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين С وكذلك الفلافونويد (مركبات بوليفينولية نباتية الأصل وهي ضرورية للصحة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.