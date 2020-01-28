شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تعرض طفلك لمرض السكر.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السكر من الأمراض المخيفة التى يتعرض لها الكثيرون، فى الغالب يصاب كبار السن بمرض السكر نظرا للتقدم فى العمر والتغييرات التى تطرأ على الجسم، ولكن ليس المرض حكر على كبار السن فقط ولكن هناك عدد كبير من الشباب والأطفال يصابون بمرض السكر وخصوصا من النوع الثانى، وحسب ما ذكره موقع kidshealth فأن فى الغالب يكون سبب اصابة الأطفال بمرض السكر ناتج عن العوامل الوراثية أى اصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التى يتعرض لها الأطفال وتزيد من خطر إصابتهم بمرض السكر وهى:

عادات خاطئة تعرض الاطفال للإصابة بمرض السكر

1: الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة تسبب مرض السمنة عند الأطفال وبالتالى تعرضهم للإصابة بمرض السكر.

2: الاكثار من تناول الحلوى قد يؤثر على صحة الطفل ويعرضه للإصابة بمرض السكر.

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3:عدم ممارسة التمارين الرياضية من أخطر الاشياء التى تعرض طفلك للإصابة بمرض السمنة والسكر، لذلك ينصح الامهات بتشجيع أطفالهن على ممارسة الرياضية يوميا حتى لو كانت رياضة المشى.

وها يجب أن يكون للأم دور كبير فى الحفاظ على صحة طفلها وحمايته من مرض السكر عن طريق اتباع بعض النصائح للوقاية وهى:

نصائح لحماية الأطفال من مرض السكر

1: الاهتمام بالتغذية السليمة للطفل وتجنب الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

2:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة حتى لا يتعرض الطفل للتخمة والسمنة المفرطة التى تؤى لإصابته بمرض السكر.

3:الاعتدال فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر حتى لا تزيد من خطر الاصابة بالمرض.

4:تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة يوميا ، فهى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض.