شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سوائل طبيعية تعالج السعال المزمن..ومن غير أثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال المزمن واحد من المشاكل الصحية التى يعانى الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو نتيجة وجود مشاكل فى الجهاز التنفسى التي تسبب السعال وضيق التنفس، وقد يزداد الأمر سوءا ويكون السعال نتيجة الإصابة بمرض الربوالمزمن، وفى أى من الحالات يحتاج المريض للمتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة، ولكن ذكر موقع medicalnewstoday بعض السوائل والأعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة السعال وعلاجه دون وجود أى آثار جانبية وهى:

1:الزنجبيل، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للالتهاب الذى تساعد على تهدئة السعال ويخفف من علامات الربو، كما أشارت بعض الابحاث والدراسات أن تناول الزنجبيل يخفف من التهاب الشعب الهوائية، خصوصا إذا تم إضافة ملعقة عسل ابيض وتناوله مرتين فى اليوم.

2:الزعتر من الأعشاب الشهيرة التى تتميز باحتوائها على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تهدئة السعال وعلاج الرشح ونزلات البرد، وذلك عن طريق تناوله مرتين فى اليوم بشكل منتظم.

3: النعناع، يحتوى النعناع على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصرالغذائية التى تعززصحة الجسم وتساعد فى علاج السعال والشعور بالاسترخاء وهدوء الاعصاب.

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4:البردقوش، يحتوى على خصائص وعناصر غذائية هائلة تساعد على علاج السعال وتهدئة الألم وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.

5:الكركم، قد يعتقد الكثيرون أن الكركم يتم وضعه على الأكلات فقط ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث ان للكركم استخدامات عديدة نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية هامة لصحة الجسم، حيث ان له دور فعال فى تهدئة الألم وعلاج السعال المزمن، فمن الممكن غلى الكركم ووضع معلقة عسل أبيض عليه وتناوله يوميا.