شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار البقوليات عند الإفراط فى تناولها منها الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البقوليات من الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية مثل: البروتين والألياف والفيتامينات والحديد والبوتاسيوم، كما أنها قليلة الدهون، ولها فوائد صحية عديدة مثل: الوقاية من السرطان، لكن الإفراط فى تناول البقوليات يمكن أن يشكل مخاطر صحية محتملة، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار البقوليات عند الإفراط فى تناولها، وفقاً لما ذكره موقع thehealthy.



البقوليات

أضرار البقوليات عند الإفراط فى تناولها تشمل العديد من الأشياء:

بحسب المؤسسة الأمريكية للصداع تحتوى بعض البقوليات على مادة تسمى "تيرامين"، وهى مادة يمكنها أن تسبب الصداع النصفي، قد تسبب هذه الأطعمة أيضاً تفاعلًا تحسسيًا لدى بعض الأشخاص. والفول السوداني هو أكثر أنواع حساسية البقوليات شيوعًا.

البقوليات ترفع ضغط الدم لديك عند الإفراط فى تناولها، فإذا كنت تتناول دواء لعلاج الاكتئاب، تجنب الإفراط فى تناول البقوليات، لأنها يمكن أن تتفاعل مع الدواء وترفع ضغط الدم ، وفقا لمؤسسة الصداع الأمريكية.

تحتوي بعض البقوليات، مثل فول الصويا، على مواد تتداخل مع امتصاص بيتا كاروتين وفيتامينات B12 و D، وفقًا لدراسة قدمتها وزارة الزراعة بالولايات المتحدة.

وتعمل الحرارة الناتجة عن الطهي على تعطيل معظم هذه المواد، مما يجعل امتصاص الفيتامينات أقل، ومع ذلك، لا يزال من الحكمة التعويض عن فقد الفيتامينات المحتمل عن طريق استهلاك الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات الفاتحة أو الداكنة واللحوم الخالية من الدهون (لفيتامين ب 12).



اضرار البقوليات

إذا كنت تعاني من النقرس فتحدث إلى طبيبك حول استهلاك البقوليات، غالبًا ما ينصح الأشخاص المصابون بالنقرس بالتوقف عن تناول البازلاء والفاصوليا والعدس وغيرها من البقوليات بسبب محتواها العالي من البيورين، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014.

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في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنقرس تزيد البيورينات من مستويات حمض اليوريك ويمكن أن تؤدي إلى نوبة النقرس.

في حين أن البقوليات لا تشكل خطراً على الصحة من الناحية الفنية، إلا أنها قد تسبب مشكلة محرجة في انتفاخ البطن، خاصة الفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء، حيث إنه بينما يفكك جسمك السكريات الطبيعية في الطعام، فإن الغاز يتراكم، ويمكن أن تساعد في تقليل إنتاج الغاز عن طريق تغيير الماء عدة مرات أثناء عملية النقع والطبخ للبقوليات، وغسل الحبوب المعلبة.

قد تساعد إضافة الأعشاب مثل بلسم الليمون والشمر والكراوية أو الجمع بين البقول المطبوخة مع الطعام الحمضي، أيضًا في منع انتفاخ البطن.



اضرار البقوليات

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البقوليات لديهم خطر أقل في الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على عدد من المواد الكيميائية النباتية، ووجدت مراجعة للدراسات الطبية لعام 2017 في مجلة BioMed Research International أن تناول البقوليات ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة- وخاصة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوى البقوليات على مجموعة واسعة من المواد الكيميائية النباتية التي تقاوم السرطان، وتحديداً الأيسوفلافون والفيتوستيرول، ويمكن أن تساعد جميعها في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

توفر البقوليات للجسم أليافًا قابلة للذوبان، حيث تلعب دوراً مهماً في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، وقالت وزارة الصحة والموارد البشرية في الولايات المتحدة إن ما يتراوح بين 5 إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا- أي ما يتراوح بين 1/2 إلى 1 1/2 كوب من فاصوليا بحرية- يخفض الكولسترول الضار بنسبة 3 إلى 5%، كما تحتوي أيضًا على سابونين وفيتوستيرول، مما يساعد على خفض الكوليسترول.



أضرار البقوليات

سوف تساعدك البقوليات على الشعور بالشبع بسرعة أكبر لأن محتوى الألياف الغنية يملأ معدتك ويسبب ارتفاعًا أبطأ في نسبة السكر في الدم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.

البقوليات وجبة غنية بالفوائد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، حيث خلص بحث إلى أن توازن الكربوهيدرات المعقدة والبروتين يوفر مصدرًا بطيئًا ثابتًا للجلوكوز بدلاً من الزيادة المفاجئة التي يمكن أن تحدث بعد تناول الكربوهيدرات البسيطة.