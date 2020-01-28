شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الخلل الهرمونى بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الاختلالات الهرمونية عندما يكون هناك الكثير أو القليل من الهرمون في مجرى الدم، ونظرًا لدورها الأساسي في الجسم، يمكن أن تؤدى الاختلالات الهرمونية الصغيرة إلى آثار جانبية في جميع أنحاء الجسم، والهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد في نظام الغدد الصماء، وتنتقل إلى الأنسجة والأعضاء، لتوصيل الرسائل التي تخبر الأعضاء بما يجب فعله ومتى يفعلون ذلك.

الهرمونات مهمة لتنظيم معظم العمليات الجسدية الكبرى، لذلك يمكن أن يؤثر الخلل الهرموني على مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية، ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" تساعد الهرمونات على تنظيم:

الأيض والشهية.

معدل ضربات القلب.

دورات النوم.

دورات التناسل والوظيفة الجنسية.

النمو العام.

مستويات المزاج والتوتر.

درجة حرارة الجسم.

قد تعانى النساء أيضًا من اختلالات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، بينما من المرجح أن يتعرض الرجال للاختلالات في مستويات هرمون تستوستيرون.

يختبر كل شخص فترات من عدم التوازن الهرموني في بعض مراحل حياته، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا عندما لا تعمل الغدد الصماء بشكل صحيح، وتعتمد أعراض الخلل الهرموني على أي الغدد الهرمونية، وتشمل الأعراض المرتبطة بالأسباب الأكثر شيوعًا للاختلالات الهرمونية:

زيادة الوزن غير المبررة أو فقدان الوزن.

التعرق غير المبرر أو المفرط.

صعوبة النوم.

التغيرات فى الحساسية للبرد والحرارة.

جفاف الجلد أو الطفح الجلدي.

التغيرات فى ضغط الدم.

التغيرات في معدل ضربات القلب.

هشاشة أو ضعيفة العظام.

التغيرات في تركيز السكر في الدم.

التهيج والقلق.

زيادة العطش.

الكآبة.

الصداع.

الذهاب إلى الحمام أكثر أو أقل من المعتاد.

الانتفاخ.

التغيرات في الشهية.

انخفاض الدافع الجنسي.

العقم.

عدم وضوح الرؤية.

انتفاخ في الرقبة.

حنان الثدي.

خشونة الصوت في الإناث.

سيختبر الجميع فترات طبيعية من عدم التوازن الهرموني أو التقلبات في نقاط معينة من حياتهم، ولكن الاختلالات الهرمونية يمكن أن تحدث أيضًا عندما لا تعمل الغدد الصماء بشكل صحيح.

الغدد الصماء هي خلايا متخصصة تنتج وتخرج وتفرز الهرمونات في الدم، وهناك العديد من الغدد الصماء الموجودة في جميع أنحاء الجسم والتي تتحكم في الأعضاء المختلفة ، بما في ذلك:

الغدد الكظرية.

الغدد التناسلية (الخصية والمبيض).

الغده النخامية.

الغدة الدرقية والغدة الدرقية.

البنكرياس.

الإجهاد المزمن أو الشديد.

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النوع 1 والنوع 2 من مرض السكري.

ارتفاع السكر في الدم (فرط إنتاج الجلوكاجون).

نقص السكر في الدم (إنتاج الأنسولين أكثر من الجلوكوز في الدم).

قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية).

الإفراط أو نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية.

سوء التغذية.

زيادة الوزن.

الاستعاضة الهرمونية أو أدوية تحديد النسل.

أورام الغدة النخامية.

ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول.

مرض أديسون (انخفاض مستويات الكورتيزول والألدوستيرون).

الأورام الحميدة والخراجات التي تؤثر على الغدد الصماء.

تضخم الغدة الكظرية الخلقي .

إصابة الغدد الصماء.

الحساسية الشديدة أو الالتهابات.

السرطانات التي تنطوي على الغدد الصماء.

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

نقص اليود (بالغدة الدرقية).

التهاب البنكرياس الوراثي.

فقدان الشهية.

التعرض للسموم والملوثات والمواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء ، بما في ذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب.