ألمانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا. وقالت الوزارة إن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا/نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ.

وتسبب الفيروس، ومنشأه مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 80 شخصا بالصين. كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.

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