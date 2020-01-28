هجوم فرنسي على مدرب موناكو بسبب الجزائري سليماني

هاجم جوناثان ماك هاردي، خبير الكرة بشبكة قنوات "آر إم سي سبورتس" الفرنسية، الإسباني روبرت مورينو مدرب فريق موناكو، وذلك على خلفية تهميشه للجزائري إسلام سليماني مهاجم فريقه، منذ توليه مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وقال ماك هاردي، في تصريحات تلفزيونية له في هذا السياق: "أعتقد أن مورينو يرغب في تمرير أفكاره وفلسفته الكروية على حساب المنطق السليم".

وتابع: "طريقة تعامله مع ملف سليماني وفابريجاس توحي بأنه غير واع لطبيعة المرحلة التي تقتضي تثبيت الفريق وليس القيام باختيارات كانت تفرض نفسها في فترات من الموسم".

وواصل: "الفريق كان يعمل هجوميا بشكل جيد مع الثنائي سليماني وبن يدر، غير أن هذا المدرب الجديد تمسك باعتماد طريقة 4-3-3 وأخرج المهاجم الجزائري من حساباته".

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وأردف هاردي: "هو يسعى لإيجاد مكان لمواطنه فابريجاس بغرض الاعتماد عليه في عملية توصيل التعليمات للاعبين في الملعب".

وأتم: "كل هذه التغييرات أضرت بتوازن الفريق وجعلته يحيد عن سكة الانتصارات في الدوري الفرنسي".

يذكر أن مورينو فتح الباب أمام رحيل إسلام سليماني في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك في تصريحات له للإعلام الفرنسي.

ويتواجد النجم الجزائري على رادار فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، الساعيين لتقوية صفوفهما بمهاجم جديد خلال الفترة المقبلة.



وتألق سليماني بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف وأهدى 7 تمريرات حاسمة خلال جملة 14 مباراة شارك فيها مع فريق الإمارة الفرنسية

