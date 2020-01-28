شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الدوخة انخفاض السكر بالدم والإصابة بالأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالدوخة، وهذا الأمر قد يكون علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض، ولذا يجب التعرف على أسباب الدوخة التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، وما هي علامات الإصابة بها، وذلك وفقا لموقع " Mayo Clinic".

أوضح التقرير المنشور عبر الموقع، أنه عندما يتعرض الشخص للدوخة يزداد فرص شعوره بالإغماء أو التعب المستمر والإرهاق، واختلال التوازن الشديد ويصاحب هذا الأمر زغللة شديدة في العين، ولذا يجب التعرف علي أعراض الدوخة ومنها:

-الشعور بالدوران الشديد.

-الإصابة بالصداع الصعب في الرأس.

-فقدان الاتزان بشكل ملحوظ.

-التعرض للإصابة بتشوش الذهن الشديد.

-الإصابة بثقل الرأس.

وأكد التقرير، أن الشعور بالدوخة يزداد بشكل كبير عند القيام بممارسة المشي أو الحركة، وعند الحركة يزداد الرغبة بالغثيان بشكل كبير.

وأضاف التقرير، أنه في حالة زيادة عدد مرات التعرض للدوخة فعليك زيارة الطبيب، لأن هذا الأمر يعد مؤشر للإصابة بمرض معين في الجسم، ويجب توخي الحذر منه بشكل كبير، والتعرف في البداية علي السبب، ولكن هناك بعض الأعراض التي تظهر عليك تطلب منك زيارة الطبيب فورا، ومنها الشعور بالصداع الشديد المفاجيء، وألم شديد في الصدر، وعدم القدرة علي التقاط الانفاس، والشعور بألم في الذراعين والساقيين، ويجب توخي الحذر من هذا الأمر بشكل سريع، كما أن الشعور بالإغماء يكون من أبرز الأعراض، ومع سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها.

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اسباب الدوخة

وقدم التقرير المنشور العديد من اسباب الدوخة والتي يجب التعرف عليها، ومنها:

-قد يكون الدوخة علامة علي الإصابة بالأذن الداخلية أو الوسطي، فهي تتسبب في الشعور بالدوخة وعدم التوازن.

-قد يكون الاصابة بالدوخة علامة علي الإصابة بالعدوى الفيروسية، كالإصابة بنزلات البرد الشديد.

-في بعض الأحيان يكون الاصابة بالدوخة علامة علي وجود مشاكل في الدورة الدموية بالجسم، والتي تسبب الدوار وهذا يعني أن الدم الذي يصل إلي المخ لا يكفي، وهذا يعد دليل علي الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

-أكد التقرير أن الإصابة بالدوخة قد تكون علامة علي الإصابة بوجود مشاكل في عضلة القلب.

-قد تكون الدوخة علامة علي الإصابة بالأنيميا.

-تشير الدوخة في بعض الأحيان إلي الإصابة بأمراض في الجهاز العصبي.

-التعرض والإصابة بالقلق قد تكون من أبرز اسباب الإصابة بالدوخة.

-التعرض والإصابة بانخفاض نِسبة السُّكَّر في الدم من علامات الإصابة بالدوخة.