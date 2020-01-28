شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل جلدية هتجيلك فى فصل الشتا ..اعرف ازاى تتعامل معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فصل الشتاء تنتشر الفيروسات والعدوى حيث يصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا، كما يتعرض الكثيرون ايضا لمشاكل جلدية مختلفة نظرا لانخفاض درجة الحرارة وتقلبات الجو وعدم التعرض بشكل كافى لأشعة الشمس، وحسب ما ذكره موقع thehealthy فأن أبرز المشاكل الجلدية التى نتعرض لها فى فصل الشتاء هى:

مشأكل جلدية يتعرض لها الكثيرون فى فصل الشتاء1: الاكزيما

تعتبر الأكزيما واحدة من أشهر الأمراض الجلدية التى يصاب بها البعض فى فصل الشتاء، مما تسبب بقع الجلد وحكة شديدة وفى الغالب تظهر على اليدين والوجه والقدمين.

2:الصدفية

واحدة من الأمراض الجلدية التى تسبب حكة وجفاف شديد فى الجلد، وتنتشر بشكل كبير فى فصل الشتاء نظرا لبرودة الجو.

3:قشرة فروة الرأس

يعانى الكثيرون من جفاف وقشرة الشعر ولكن يزداد الأمر فى فصل الشتاء مما يؤثر على فروة الرأس والحواجب، وهنا ينصح المرضى باستخدام شامبو مضاد للقشرة ولكن تحت إشراف الطبيب.

4: تشقق الشفاه

تشقق الشفاه من أكثر المشاكل الجلدية المزعجة وخصوصا عند السيدات وتكون نتيجة برودة الجو وعدم تناول المياه بشكل كافى مما يسبب التقشف، لذلك ينصح بوضع مرطبات للشفاه مع الاكثار من تناول المياه والسوائل والطبيعية.

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5:جفاف وتشقق اليدين والقدمين

من الطبيعي أن تتعرض اليدين والقدمين لتشققات وجفاف فى الجلد فى فصل الشتاء نظرا لانخفاض درجة الحرارة ولكن ينصح بترطيب اليدين والقدمين يوميا سواء باستخدام الكريم المرطب أو باستخدام الزيوت الطبيعية ومنها زيت "الزيتون، اللوز، الجرجير".

وللتخلص من مشاكل الجلد فى فصل الشتاء ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة ونضارة الجلد، كما ينصح بالاهتمام بترطيب البشرة والجسم دائما من خلال استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت" الزيتون، اللوز، الجرجير".