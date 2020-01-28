خدمات تقنية افتراضية في دبي تشجع على الاستثمار بالقطاع الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت سلطة مدينة دبي الطبية بحزمة من المشاريع خلال فعاليات مؤتمر ومعرض "آراب هيلث ٢٠٢٠"، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ يناير/كانون الثاني.

وطرح القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية خدمة "زاول"، التي تعتبر أول رخصة تجارية فورية في المنطقة الحرة، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الطبي.

وتيسر هذه الخدمة مزاولة الأنشطة التجارية لرواد الأعمال، إذ لا تتطلب عقد إيجار أو مساحة مكتبية للسنة الأولى من بدء الأعمال، وهو ما يؤهل المستثمرين الجدد لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة، كما توفر الرخصة الجديدة أكثر من 20 نشاطاً تجارياً، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة منها.

ومن جانبه، أشار الدكتور رمضان البلوشي، رئيس قطاع التنظيم بسلطة مدينة دبي الطبية، إلى أن القطاع أطلق أيضاً خدمة الترخيص الآلي، والتي تيسر إصدار التراخيص الطبية إلكترونياً.