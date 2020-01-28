شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات هرمونية أم انقطاع الطمث.. لماذا يحدث التعرق الليلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرق من الأمور الجيدة للجسم فهو يساهم في التخلص وإخراج جميع السموم المتراكمة داخل الجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أسباب وإلى ماذا يشير كثرة التعرق الليلي.

فقد أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التعرض للعرق الليلي يعد من الأمور التي تشير إلى وجود مشكلة ما في الجسم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "THEHEALTHY".

-انقطاع الدورة الشهرية عند النساء..

عند اقتراب سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية تتعرض الكثير من النساء للإصابة بالتعرق الليلي أي خلال ساعات الليل، ويتعرضن لنوبات سخونة عالية في الجسم وهذا هو البب في الشعور بكثرة العرق.

-التعرض للعدوى..

بعض الأشخاص المصابين بمشاكل في القلب أو العظام أو وجود التهاب ما في الجسم يتعرضون للتعرق الليلي، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في التعرف على حقيقة الإصابة بالمرض وما هو لأنه يصاحبه الشعور بالم فيالمنطقة المصابة.

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-مشكلة في التنفس..

نعم يتعرض الكثير من الأشخاص المصابين بعدوى في الجهاز التنفسي لعدم القدرة على التقاط أنفسهم، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم للتعرق الليلي.

-الأورام الخبيثة أو السرطانات..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن التعرق الليلي قد يكون علامة علي الإصابة بالأورام الخبيثة أي السرطان، فالإصابة بالغدة الليمفاوية هم الذين يتعرضون للتعرق الليلي المفرط، ويجب توخي الحذر لأنهم يتعرضون لفقدان الوزن الغير مبرر، والذي يجب توخي الحذر خلاله.

-الاضطرابات الهرمونية..

نعم أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التعرض للإصابة بالاضطرابات الهرمونية يصاحبها الشعور والمرور بالتعرق الليلي ولذا يجب توخي الحذر جيدا لأنها قد تكون علامة علي الإصابة بمشاكل فيالغدة وخاصة الغدة الدرقية والكظرية.