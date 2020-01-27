"الصحة الإماراتية" تستحدث نسيجا قلبيا من الخلايا الجذعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بحزمة من المشاريع الابتكارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي بمعرض "آرب هيلث 2020"، المقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 27 – 30 يناير/كانون الثاني.

وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إن الوزارة استحدثت بالتعاون مع جامعة أوساكا اليابانية نسيجاً قلبياً من الخلايا الجذعية، وهو ما يعد بارقة أمل لكل من يحتاج إلى زراعة قلب.

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة في "آرب هيلث" تحت شعار "صحة الإمارات مسؤولية مشتركة" للتأكيد على تكاتف الجهود لتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية بالإمارات.

ويستقطب المعرض في دورته الحالية ما يزيد على 55 ألف متخصّص في مجال الرعاية الصحية من 259 دولة.