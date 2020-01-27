7 إجراءات تنفذها المطارات والموانئ لمواجهة كورونا

لم توصِ منظمة الصحة العالمية باتخاذ أي تدابير صحية إضافية على المسافرين من وإلى الصين، ونبهت بضرورة طلب المسافر للرعاية الطبية من مقدم الخدمة بالمطارات والموانئ في حالة ظهور أي أعراض للإصابة بعدوى تنفسية، سواء قبل أو أثناء أو بعد السفر.



وتفرز المنافذ الصحية في المطارات والموانئ، المسافرين بصريا مع إحالة المشتبه بهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تقوم أيضا بحصر المخالطين للحالة المشتبهة ومتابعتهم 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض.

وأوصت وزارة الصحة السعودية بالتأكد من توفر التالي:

1- اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لحماية العاملين أثناء تقييم حالات الاشتباه، سواء كان في صالات السفر أو على وسائل النقل.

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2- توفير الوسائل المطلوبة لتبادل المعلومات بين مشغلي وسائل النقل ومراكز المراقبة الصحية بالمنافذ، وبين مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ وبرنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة، وذلك فيما يتعلق بحالات الاشتباه بين المسافرين.

3- التنسيق لنقل الحالات المشتبهة إلى المنشآت الصحية الملائمة للتقييم والتشخيص وتقديم العلاج.

4- تنفيذ خطة طوارئ بالمنفذ يمكن من خلالها التعامل مع الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

5- تطهير وتعقيم المواقع والأدوات التي يتوقع تعرضها للتلوث بفيروس كورونا الجديد من قبل الحالات المشتبهة بين المسافرين.

6- توعية المسافرين ومشغلي وسائل النقل والجهات العاملة بالمنفذ للتعامل بشكل صحيح مع المشتبه بهم.

7- في حال ظهور أعراض عدوى تنفسية على مسافر أثناء وجوده داخل السفينة أو الطائرة، يقدم مشغل وسيلة النقل المعلومات المطلوبة وفق الإقرار الطبي أو الإقرار العام للطائرات إلى مركز المراقبة الصحية بالمنفذ.