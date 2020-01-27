إنفوجراف.. ضحايا فيروس كورونا "تسلسل زمني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الرعب سيطرت على العالم بعد انتشار فيروس "كورونا الجديد"، والذي تم الإعلان عن أول حالة إصابة به في إقليم ووهان الصيني في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وواصل فيروس "كورونا الجديد" انتشاره ليغزو 13 دولة حول العالم، ويصل عدد الوفيات إلى 82، فيما بلغ عدد المصابين 2883، في 27 يناير/كانون الثاني.

ومن خلال الإنفوجراف التالي نستعرض التسلسل الزمني لانتشار فيروس كورونا الجديد، منذ الإبلاغ عن ظهور الأعراض في 8 ديسمبر/كانون الأول:



