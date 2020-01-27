شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى ومن أكثر عرضة له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي مزمن يسبب تورم المفاصل (التهاب)، ألم ، احمرار، وأكثر أماكن الإصابة شيوعا هي المعصمين والأصابع والركبتين والقدمين والكاحلين، نتعرف على عوامل الخطر التى تؤدى إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لموقع drugs

ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي عادة على المفاصل على جانبي الجسم على قدم المساواة، ويتطور ببطء مع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر أيضًا على الأعضاء الأخرى في الجسم، يمكن أن يساعد بدء العلاج عند التشخيص في الحد من تدمير المفاصل الدائم.يختلف مسار التهاب المفاصل الروماتويدي من شخص لآخر.





أسباب التهاب المفاصل الروماتويديلم يتوصل العلماء لسبب محدد، حيث إن السبب غير معروف، لكن قد تكون هناك تغييرات في العوامل البيئية، ولا تزال المزيد من الدراسات تبحث عن السبب.

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي من أمراض المناعة الذاتية.

في مرض المناعة الذاتية ، يخلط الجسم بين الأنسجة السليمة والمواد الغريبة، عندما يحدث هذا عن طريق الخطأ الجسم "يهاجم" أنسجته.

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يقاوم الجهاز المناعي عادة الغزاة الأجانب مثل الفيروسات أو البكتيريا. من عرضة للخطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟حوالي 1 ٪ ، أو 1 من كل 100 فرد ، لديهم التهاب المفاصل الروماتويدي. من عرضة للخطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟حوالي 1 ٪ ، أو 1 من كل 100 فرد ، لديهم التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن أن تحدث في أي عمر ولكن عادة ما تظهر في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 55 سنة. تتأثر النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال.

وجود نوع معين من الجينات (متغير من جين مستضد الكريات البيضاء البشري) قد يزيد أيضًا من خطر إصابتك بهذا المرض ؛ ومع ذلك ، فإنه لا يعتبر مرض وراثي. العدوى والهرمونات قد تسهم أيضا في تطور المرض.

التدخين وأحداث الحياة المجهدة (مثل الصدمة أو الحزن) هي أيضا عوامل الخطر لحدوث التهاب المفاصل الروماتويدي.

استمرار التدخين يمكن أن تزيد من شدة المرض.