- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى ومن أكثر عرضة له؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي عادة على المفاصل على جانبي الجسم على قدم المساواة، ويتطور ببطء مع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر أيضًا على الأعضاء الأخرى في الجسم، يمكن أن يساعد بدء العلاج عند التشخيص في الحد من تدمير المفاصل الدائم.يختلف مسار التهاب المفاصل الروماتويدي من شخص لآخر.
أسباب التهاب المفاصل الروماتويديلم يتوصل العلماء لسبب محدد، حيث إن السبب غير معروف، لكن قد تكون هناك تغييرات في العوامل البيئية، ولا تزال المزيد من الدراسات تبحث عن السبب.
يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي من أمراض المناعة الذاتية.
في مرض المناعة الذاتية ، يخلط الجسم بين الأنسجة السليمة والمواد الغريبة، عندما يحدث هذا عن طريق الخطأ الجسم "يهاجم" أنسجته.
يقاوم الجهاز المناعي عادة الغزاة الأجانب مثل الفيروسات أو البكتيريا.
من عرضة للخطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟حوالي 1 ٪ ، أو 1 من كل 100 فرد ، لديهم التهاب المفاصل الروماتويدي.
يمكن أن تحدث في أي عمر ولكن عادة ما تظهر في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 55 سنة. تتأثر النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال.
التدخين وأحداث الحياة المجهدة (مثل الصدمة أو الحزن) هي أيضا عوامل الخطر لحدوث التهاب المفاصل الروماتويدي.
استمرار التدخين يمكن أن تزيد من شدة المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى ومن أكثر عرضة له؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.