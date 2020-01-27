شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالعالم..استئصال "الرئة " لمريض بثقب صغير بدلا من الفتح الجراحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام طبيب تابع لهيئة الصحة العامة البريطانية، بإجراء أول جراحة لاستئصال رئة مريض مصاب بالسرطان باستخدام ثقب صغير بدلا من فتح الصدر بالجراحة، باعتباره أول طبيب في العالم يزيل رئة مريض السرطان باستخدام ثقب صغير، حيث تم تشخيص حالة ريموند بيج، 74 عامًا، على أنها أكثر أشكال المرض تقدماً، المرحلة 4، بعد أن عثر من خلال الاشعة على ورمين بالرئة اليمنى.



اول حالة فى العالم استئصال رئة بثقب صغير

وقالت صحيفة" The Sun "، كان الطبيب التابع لهيئة الصحة العامة فى بريطانيا، أول طبيب في العالم يزيل رئة مريض سرطان بثقب صغير، حيث تمكن الجراحون في مستشفى رويال بابورث في كامبريدج، من الوصول إلى الرئة اليمنى المصابة عن طريق شق صغير بين عضلات بطنه، بدلاً من التسبب في تلف الصدر، تم إدخال كاميرا، وبتقنيات خاصة، تم فصل الرئة، وضغطها بإحكام في كيس شبكي، ثم إزالتها من خلال شق صغير، بعد فترة قصيرة حوالى ساعتين ونصف من العملية، كان المريض قد تخلص من الألم، وتمكن من المشي، والدردشة، مع زوجته، حول كم كان مكلفًا استخدام موقف السيارات في المستشفى.

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كيفية استئصال الرئة

وقال الرجل المتقاعد، من بيتربورو بإنجلترا، لصنداي تايمز، إنه "يشعر بالقلق" ليكون أول مريض في العالم يخضع لمثل هذه العملية الجراحية، كما أنه لا يزال يخضع للعلاج الكيميائي كإجراء احترازي.



اول حالة فى العالم

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على مدى عقود، عالج الجراحون مرضى سرطان الرئة عن طريق فتح جانب صدرهم بقطع يصل إلى 8 بوصة أى حوالى 20.32سم.

وأشارت الصحيفة، أنه تم الترحيب بالبرنامج التشغيلي باعتباره ثوريًا، حيث يتوقع الخبراء أن يمهد الطريق لعصر جديد في الجراحة أقل فى الفتحات