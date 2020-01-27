شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكشف اختبار خزعات الكلى عن جودتها فى عمليات الزرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن الخزعات من الكلى المتبرع بها، من المحتمل ألا تكون مفيدة لتقييم جودة الأعضاء قبل الزرع، وعلى الرغم من وجود نقص كبير في الكلى المتبرع بها الأمر الذى قد يسبب الوفاة لكثير من مرضى الفشل الكلوي، إلا انه لا يتم زرع إلا أن 1 من بين كل 5 الكليات المستعادة لغرض الزرع.

ووفقا لنتائج مجلة " CJASN"، لتحديد ما إذا كانت الكلى المتبرع بها مناسبة للزرع، فإنه غالبًا ما يفحص الأطباء عينات الخزعة من الكلى تحت المجهر، وقد أظهرت الدراسات السابقة نتائج مختلطة حول ما إذا كانت هذه النتائج موثوقة بالفعل، وأجرى فريق بحثى دراسة على 606 كلية أجريت فيها خزعتان منفصلتان، من جهتين مختلفين.

وأشارت النتائج إلى أن عملية اتخاذ القرارات الحالية بشأن جودة الكلى قد تعتمد غالبًا على معلومات مضللة ، ولكن توحيد تقنيات الخزعة قد يؤدي إلى مزيد من الخزعات المفيدة .

اسباب فشل عمليات زرع الكلى

وجود تجلط فى الكلى المزوعة :

يحدث تجلط فى الكلى المزروعة عند لا يوجد أى تدفق للدم فى الكلى ، ويحدث هذا على الأرجح بعد الجراحة بوقت قصير.

تجمع السوائل حول الكلى:

إذا كان هناك تجمع للسوائل حول الكلى ، يمكن أن يشكل ضرر على الكلى إذا لم يتم علاجه.

التعرض لعدوى:

وجود عدوى في الكلى يمكن أن يسبب مشاكل دائمة مع الكلى ، خاصة إذا لم يتم العثور عليها وعلاجها في وقت مبكر.

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الآثار الجانبية للأدوية:

يمكن أن تكون ضارة على الكلى ويجب الالتزام فقطل بالأدوية التى يصفها الطبيب.

مشاكل الكلى لدى المتبرع:

في بعض الأحيان قد توجد مشاكل في الكلى المتبرع بها بحيث لا تعمل الكلية بشكل جيد، فإذا لم تعمل الكلية جيدًا ، فمن غير المرجح أن تستمر طويلاً.

المرض المتكرر:

على الرغم من أنه ليس شائعا جدا، فمن الممكن إلإصابة المتكررة بالأمراض أن تضر الكلى المزروعة.

الرفض الحاد للزرع:

رفض الجسم الحاد الذي يحدث مباشرة بعد عملية زراعة الأعضاء نادر جدا الحدوث ، ولكن يمكن أن يحدث في أي وقت.

الرفض المزمن:

وهو السبب الأكثر شيوعًا وراء فشل عمليات زرع الكلى.