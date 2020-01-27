27 يوما من الرعب.. "كورونا" القاتل من الداء إلى الدواء

حالة من الذعر اجتاحت العالم على مدار 27 يوما، منذ ظهور أول حالة إصابة من فيروس "كرورنا" بإقليم ووهان الصيني في الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فعلى مدار الأسابيع الماضية واصل الفيروس القاتل انتشاره ليصيب أكثر من 75 شخصا فيما يقرب من 13 دولة، كما تسبب في مقتل 82 شخصا داخل الصين وإصابة أكثر من 2821 آخرين.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات في بكين عن التوصل لدواء فعال لمعالجة فيروس "كورونا"، وأكد وزير الصحة، ما جياو ويه، في مؤتمر صحفي، أن الدواء سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات المقبلة، موضحا أن المصل في مراحل الاختبار الأخيرة قبل بدء استعماله للبشر.

التقرير التالي يرصد رحلة "كورونا" من بداية الظهور في الصين

بداية الظهور

في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الصين رسميا إصابة أول حالة من فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، وقبل الإعلان بـ3 أسابيع تم تسجيل إصابة مجموعة من الأشخاص بالتهاب رئوي مجهول السبب، ارتبط بالأفراد الذين يعملون في سوق ووهان للمأكولات البحرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراضا تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، إلى الأمراض الأكثر حدة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي "الحادة الوخيمة".

وأضافت أن فيروس كورونا الجديد، الذي لم يتم تشخيصه من قبل لدى البشر، هو سلالة جديدة، وفيروسات كورونا حيوانية المصدر، وهذا يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر.





وبعد ظهور أول حالة، قدر باحثون من جامعة هونج كونج، بناء على نماذج حسابية، أن عدد الإصابات تجاوز الـ40 ألفا.

وطالب الباحثون الحكومة باتخاذ إجراءات "صارمة" تقيّد تحركات الناس للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وانتشر الفيروس القاتل خارج حدود الصين بسرعه كبيرة، وسجلت عدة دول حالات إصابة كالولايات المتحدة وفرنسا واليابان وأستراليا وماليزيا وباكستان والفلبين.

استعدادات الصين

ومع مطلع الأسبوع الجاري، كثفت الصين من جهودها لاحتواء الفيروس، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص بينما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرة السبت لمناسبة السنة القمريّة الجديدة وأُغلِقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

كما عزلت الصين 12 مدينة حيث أوقفت عمل وسائل النقل العام وعلقت التجمعات العامة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد حذّر من "تسارع" انتشار الفيروس وأن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، وذلك أثناء اجتماع حكومي خاص تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة.

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واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.

وقررت السلطات حظر دخول السيارات الخاصة إلى مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين.





وذكرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أنه سيتم بناء مستشفى طوارئ ثانٍ في غضون أسابيع لمعالجة 1300 مريض جديد، وسيتم الانتهاء منه في غضون أسبوعين.

ويعد هذا ثاني مستشفى يتم إنشاؤه لعلاج ضحايا الفيروس، بعد أن بدأ العمل بالفعل في مستشفى آخر يضم 1000 سرير.

كما استعانت السلطات بالجيش لمواجهة الموقف وانتقلت فرق طبية عسكرية متخصصة إلى مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان.

وألغيت احتفالات العام القمري الجديد لسنة الفأر، التي بدأت يوم السبت في العديد من المدن الصينية.

وتفحص درجات حرارة المسافرين في جميع أنحاء الصين بحثا عن علامات ظهور الحمى، كما أغلقت محطات القطارات في العديد من المدن.

بداية إيجاد الدواء

وأمس الأحد، أوردت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، أن الفيروس 2019-nCoV تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضا.

وأشارت الوكالة إلى أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق "هوانان" جرى العثور فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس "كورونا" الجديد، وأن الأخصائيين تمكنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة، الأمر الذي يدل على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرا للفيروس.

وذكرت وسائل إعلام صينية، توصل العلماء لعلاج جديد للفيروس، اختبر بنجاح على 7 مصابين في وقت توقع رئيس بلدية ووهان الصينية ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا.





يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم.

ونقلت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو، قوله إن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته.

وأضاف أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، دون أن يوضح موعداً لإعطائها للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.