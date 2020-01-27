شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفل يولد برأس صغير وجزء من المخ خارج الجمجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن حالة نادرة لطفل مولود يدعى "أوزي جوردون" برأس صغير، وجزء من المخ يخرج من جمجمته المشوهة، يتحدى فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة للوصول إلى عيد ميلاده الأول.



وقالت الصحيفة، انتفخ دماغه خارج جمجمته، والتي تم إصلاحها في وقت لاحق بالجراحة، رفض الأبوان أوموبولا وشيكوتا جوردون الإجهاض في وقت مبكر، استعدوا لوفاة أوزي خلال الأيام القليلة الأولى، لكنه لم يتوفى، على الرغم من وجود مجموعة من المشكلات الصحية، إلا أن والدي أوزى جوردون يطلقان عليه المعجزة، لقد تحدى الطفل المولود برأس صغير وجزء من دماغه يخرج من جمجمته المشوهة فرصة ضئيلة للبقاء حيا.



عيب خلقى لطفل

وأضافت الصحيفة، أن أوزى جوردون من أوستن، بتكساس، وتم اكتشاف رأسه أصغر من المعتاد خلال عمليات فحص الحمل المبكر، مع العلم أنه كان من المحتمل أن يكون دماغه متخلفًا، فقد عرض المسعفون على الأبوين أوموبولا وشيكوتا جوردون، الإجهاض ولكنهما رفضا، واضطرا لوضع خطة للعناية في الأسابيع الأخيرة من الحمل، موضحة إنه على الأرجح أن أوزي لن ينجو في الأيام القليلة الأولى من الحياة.



حالة نادرة

وقالت عندما ولد أوزي، كان من الواضح أن جمجمته وعقله لم يتشكل بشكل صحيح، حيث أن أنسجة المخ خارج جمجمته، الحالة قد تكون قاتلة دائمًا عند الولادة، لكن عوزي تحدى الاحتمالات ووصل إلى عيد ميلاده الأول في أكتوبر، بعد أن تم إصلاح الانتفاخ في الجراحة، عندما ولد أوزي، كان من الواضح أن جمجمته وعقله لم يتشكلا بشكل صحيح، والحالة تكون قاتلة دائمًا عند الولادة، لكن عوزي تحدى الاحتمالات ونجا بعد عيد ميلاده الأول.



والده ووالدته

تم تصوير أوزي في عيد ميلاده الأول، يقول والديه إنهما يأملان أن يتم قبوله في المجتمع، بغض النظر عن افتقاره إلى جزء كبير من دماغه، والتى تبدو مختلفة.

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حالة نادرة لطفل يظهر جزء من مخه

يعانى الطفل أوزى من صغر بالرأس، وهي حالة يكون فيها رأس الطفل أصغر بكثير من المتوقع، وهى لها أسباب مختلفة، بما في ذلك فيروس "زيكا" في حالة عوزي، يعاني من عيب خلقي خطير، حيث يولد الطفل بدون أجزاء من الدماغ والجمجمة.

تشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC"، أن جميع الأطفال المصابين بهذه الحالة يتوفون بعد الولادة بفترة وجيزة، ولكن جمجمة أوزى كاملة، لكنها مشوهة، حيث تسبب هذا في التهاب الدماغ، نتيجة أن جزء من أنسجة المخ خارج الجمجمة، ومحمي بواسطة الجلد فقط لتغطية ثلث وجهه.

يقدر الباحثون، أن حوالي واحد من بين كل 10500 طفل مولود في الولايات المتحدة يعانون من هذه الحالة، تم تحذير والديه فى وقت مبكر من الحمل، ولكنهما أصرا على استكمال الحمل، على الرغم من أنه لا يستطيع الزحف أو الانحناء بعد، إلا أنه يبتسم مثل أي طفل، وتقول والدته جوردون، إن ابتسامة عوزي تدفئ قلوب كل من يقابله.



والدته

وأضافت، لقد تأخر النمو، إنه لا يزحف أو يمشي، لكنه يبتسم، يبدو راضيا جدا معظم الأيام، إنه يعاني من نوبات، لكنه يتناول الأدوية لإبقائه تحت السيطرة.