خلطات التفاح للهالات السوداء وخسارة الوزن.. فيديو

تفاحة في اليوم تقيك زيارة الطبيب مما لا شك فيه، ولكن ما رأيك لو استعنا بهذه الثمار للحصول على بشرة نقية في محيط العينين؟ وماذا لو أضفنا إليها بعضاً من المكونات التي ستعزز من مفعولها في خسارة الوزن، هذا ما سنقدمه إليك اليوم مع مجموعة من فيديوهات الجميلة الغنية.

خلطة التفاح والقرفة لخسارة الوزن بسرعة

تقدم لك رولا طريقة لطهي التفاح مع القرفة للحصول على مشروب يساعد على خسارة الوزن بسرعة، وهو يتألف من:

التفاح: يحتوي على ألياف الـ«بكتين»، التي تساعد على الشعور بالشبع؛ كونها تتمدد في أمعائك، وتكوّم چلْ يسبب الشعور بالشبع. وهذا الچلْ يضبط نسبة من الدهون والسكريات التي يتم استهلاكها من خلال تناول الطعام.

القرفة: تشكل مصدراً طبيعياً لفيتامين K، الحديد، الألياف الغذائية، الكالسيوم، المغنيسيوم والمغذيات التي تحفز عملية الأيض وتسريع حرق الدهون العنيدة. كما تحسن معدل التمثيل الغذائي وتدعم الهضم، وتقلل اضطرابات الأكل، مما يمنع الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

يتم تناول هذا المشروب مرتين يومياً.

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مشروب الجزر والتفاح لخسارة الوزن

تقدم لنا رولا في هذا الفيديو على موقع الجميلة طريقة تحضير مشروب الجزر والتفاح الفعال في خسارة الوزن.

لتحضير هذا المشروب أنت بحاجة إلى:

- 3 جزرات

- زنجبيل

- تفاحتين

- عودين من الكرفس

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- نصف كوب من الماء

التفاح يساعد في عملية الهضم وهو يحتوي على الفيتامينات، أما الزنجبيل فيسرع حركة الأيض مما يؤدي إلى حرق الدهون، الكرفس يعتبر مذيباً طبيعياً للدهون، وهو يحتوي على الألياف الغذائية التي تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، والجزر قليل السعرات الحرارية، ويساعد في خسارة الوزن.

اخلطي جميع هذه المكونات مع بعضها البعض في الخلاط، وتناولي المزيج بين الوجبات.

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تفاح وحليب للتخلص من الهالات السوداء بطريقة آمنة

تقدم لك رولا طريقة عمل كمادات بواسطة شرائح التفاح والحليب الزائد، الذي يمكن استبدال زيت جوز الهند به.

المكونات:

شرائح تفاح سميكة: يحتوي التفاح على التانيك أسيد الذي يغذي منطقة الهالات ما يخفف من اسودادها.

حليب: يحتوي على اللاكتيك أسيد المرطب للمنطقة.

تنقع شرائح التفاح في الحليب، وتوضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق، من ثم ضعي الشرائح أسفل عينيك، من ثم أعلى الجفن لمدة 5 دقائق، واغسلي المنطقة بالماء البارد.

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