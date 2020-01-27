"آراب هيلث 2020" يجمع خبراء من 159 دولة بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث 2020" في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل" الذي يستمر في الفترة ما بين 27 – 30 يناير/كانون الثاني.

ويستقطب المعرض في دورته الحالية ما يزيد على 55 ألف متخصّص في مجال الرعاية الصحية من 159 دولة، بمشاركة أكثر من 4250 شركة من 64 دولة تستعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية.

ويشهد "آراب هيلث 2020" إطلاق منتدى جديد تحت عنوان "منتدى البنية التحتية للرعاية الصحية"، إضافة إلى مركز الابتكار الذي يخصص مساحة واسعة للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة لاستعراض ابتكاراتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

كما سينطلق للمرة الأولى منتدى الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الذي يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من مختلف الجوانب، بما في ذلك الاستثمار في تكنولوجيا الصحة.